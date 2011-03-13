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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Бари
Милан - Бари: обзор матча 13 марта 2011
Милан
13.03.2011, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 1
Завершен
Бари
83'
А. Кассано
39'
Г. Рудольф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Бари
Желтая карточка
М. Росси
ГОЛ! 1:1!
А. Кассано
Пас отдал
Л. Антонини
Замена
К. Зеедорф
️️️️
Д. Гаттузо
Желтая карточка
А. Неста
Красная карточка
З. Ибрагимович
Желтая карточка
Ж. Жилле
Замена
К. Копунек
️️️️
Г. Рудольф
Замена
Э. Хусеклепп
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
З. Ибрагимович
Замена
А. Кассано
️️️️
Робиньо
Замена
М. Риналди
️️️️
А. Масиелло
Замена
У. Эмануэльсон
️️️️
А. Меркель
Травма
А. Масиелло
ГОЛ! 0:1!
Г. Рудольф
Пас отдал
С. Альмирон
Желтая карточка
С. Бентивольо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
6
Марк ван Боммел
ОП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ЦП
21
Александер Меркель
ЦП
70
Робиньо
АП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
(К)
ВР
15
Камиль Глик
ЛЗ
14
Никола Бельмонте
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ПЗ
5
Абделькадер Геззаль
ЛВ
4
Серхио Альмирон
ЦП
7
Симоне Бентивольо
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
27
Эдгар Альварес
ПВ
14
Гергели Рудольф
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Милан
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
99
Антонио Кассано
ЦФ
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
6
Камил Копунек
ЦП
5
Массимо Донати
ЦП
9
Хайме
ЦП
10
Эрик Хусеклепп
ЦФ
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
4-1-2-1-2
32
Аббьяти
7
Антонини
13
Неста
3
Силва
20
Абате
6
ван Боммел
8
Гаттузо
21
Меркель
70
Робиньо
12
Пато
11
Ибрагимович
4-3-2-1
1
Жилле
5
Масиелло
14
Бельмонте
13
Росси
15
Глик
4
Альмирон
7
Бентивольо
5
Кодря
27
Альварес
5
Геззаль
14
Рудольф
8
Гаттузо
10
Зеедорф
10
Зеедорф
8
Гаттузо
21
Меркель
18
Эмануэльсон
18
Эмануэльсон
21
Меркель
70
Робиньо
99
Кассано
99
Кассано
70
Робиньо
5
Масиелло
6
Риналди
6
Риналди
5
Масиелло
14
Рудольф
6
Копунек
6
Копунек
14
Рудольф
27
Альварес
10
Хусеклепп
10
Хусеклепп
27
Альварес
Остались в запасе
Милан
Бари
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
9
Хайме
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
5
Массимо Донати
ЦП
9
Хайме
ЦП
77
Стефано Окака-Чука
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Статистика матча Милан - Бари
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Информация о матче
Главный судья:
Кристиан Бриги
(Чезена)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 14:25 (прямая)
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