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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Бари - Кальяри
Бари - Кальяри: обзор матча 19 сентября 2010
Бари
19.09.2010, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 3 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бари - Кальяри
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
П. Баррето
Замена
С. Ланер
️️️️
А. Матри
Желтая карточка
Х. Игнасио Кастильо
Замена
Х. Игнасио Кастильо
️️️️
В. Кутузов
Замена
С. Альмирон
️️️️
М. Донати
Желтая карточка
М. Канини
Замена
Нене
️️️️
Р. Аквафреска
Замена
А. Лаццари
️️️️
А. Пинарди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бари
1
Жан-Франсуа Жилле
ВР
21
Алессандро Паризи
ЛЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
13
Марко Росси
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Массимо Донати
ЦП
56
Нико Пульцетти
АП
27
Эдгар Альварес
ПП
20
Виталий Кутузов
ЦФ
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
10
Пауло Баррето
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Кальяри
22
Михаэль Агацци
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
6
Алекс Пинарди
ЦП
44
Раджа Наингголан
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
7
Андреа Коссу
АП
21
Алессандро Матри
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Бари
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
4
Серхио Альмирон
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
9
Хосе Игнасио Кастильо
ЦФ
Кальяри
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
10
Андреа Лаццари
ЦП
4
Симон Ланер
ЦП
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
7
Нене
ЦФ
4-2-1-3
1
Жилле
21
Паризи
13
Росси
5
Масиелло
24
Раджи
5
Донати
27
Альварес
56
Пульцетти
10
Баррето
5
Геззаль
20
Кутузов
4-3-1-2
22
Агацци
24
Писано
13
Астори
2
Канини
33
Агостини
6
Пинарди
44
Наингголан
8
Бьондини
7
Коссу
99
Аквафреска
21
Матри
10
Баррето
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
10
Баррето
5
Донати
4
Альмирон
4
Альмирон
5
Донати
20
Кутузов
9
Кастильо
9
Кастильо
20
Кутузов
6
Пинарди
10
Лаццари
10
Лаццари
6
Пинарди
21
Матри
4
Ланер
4
Ланер
21
Матри
99
Аквафреска
7
Нене
7
Нене
99
Аквафреска
Остались в запасе
Бари
Кальяри
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Остались в запасе
93
Даниэле Паделли
ВР
6
Микеле Риналди
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
14
Алессандро Гацци
ЦП
Остались в запасе
22
Иван Пелиццоли
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
24
Габриэле Перицо
ПЗ
26
Даниэле Рагацу
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Пьерпаоло Бизоли
Статистика матча Бари - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бари
Италия. Серия В, Финал
Зюйдтироль
0 : 0
22.05.2026
Бари
Италия. Серия В, Переходные матчи
Бари
0 : 0
15.05.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 38 тур
Катанцаро
2 : 3
08.05.2026
Бари
Италия. Серия В, 37 тур
Бари
2 : 0
01.05.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 36 тур
Авеллино
2 : 0
24.04.2026
Бари
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Сан Никола
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