Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фелисио Браун Форбс - статистика

Завершил карьеру
28 августа 1991 (35), Берлин
#26 | Нападающий
189 см | 81 кг
Германия | Коста-Рика
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
13
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
13.05.2018
Ахмат
1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Урал
0 : 2
06.05.2018
Амкар-Пермь
83' - 90'
90'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
29.04.2018
Спартак
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тосно
0 : 2
22.04.2018
Амкар-Пермь
76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
ЦСКА
3 : 0
18.04.2018
Амкар-Пермь
62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Амкар-Пермь
0 : 3
14.04.2018
Рубин
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 25 тур
СКА-Хабаровск
0 : 2
07.04.2018
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
31.03.2018
Локомотив
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
09.03.2018
Арсенал
1' - 61'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Зенит
0 : 0
03.03.2018
Амкар-Пермь
1' - 75'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Амкар-Пермь
1 : 3
10.12.2017
Краснодар
55' - 90'
57'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Уфа
3 : 0
03.12.2017
Амкар-Пермь
76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
24.11.2017
Динамо
82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0 : 0
19.11.2017
Амкар-Пермь
1' - 74'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
05.11.2017
Анжи
76' - 90'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0 : 1
18.09.2017
Амкар-Пермь
1' - 21'
Главные новости
Слуцкий назвал две команды, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
21:42
«Папа ушел за хлебом»: Бабаев – об уходе Николича из ЦСКА
21:30
2
«Рубин» принял принципиальное решение по Артиге
21:29
1
Мостовой ответил на критику Батракова: «Имеет место»
21:19
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» разгромила соперника со счетом 8:0
20:31
1
Видео«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
2
Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
2
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+