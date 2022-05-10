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Марсело
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Марсело - новости
Завершил карьеру
20 мая 1987 (39)
#6 | Защитник
190 см | 81 кг
Бразилия
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Новости
Трансферы
Публикации
«Лион» расторг контракт с Марсело из-за порчи воздуха в раздевалке
2022.05.10 11:40
2
Пятов, Марлос, Тайсон сыграют у «Шахтера» с «Лионом» в матче за выход в плей-офф; Депай, Фекир – в основе гостей
2018.12.12 22:11
Форвард «Шахтера» Мораис: «Осталось не очень приятное послевкусие от ничьей с «Лионом»
2018.10.03 06:42
«Вест Хэм» выделит 17 миллионов на покупку Марсело
2018.07.10 06:43
7
Фото
УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Европы
2018.03.09 18:22
13
Мхитарян, Бериша, Цыганков и Марсело – в числе претендентов на звание игрока недели в Лиге Европы
2018.03.09 16:35
Защитник «Лиона»: «Видно, что уровень ЦСКА высокий. Это меня даже удивило»
2018.03.09 12:19
5
Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лиона» благодаря двум автоголам гостей
2017.09.17 23:54
9
Тигиев: «Из футболистов нравится Марсело, а любимый клуб – «Барселона»
2017.02.13 01:07
«Ганновер» продлил контракт с Марсело
2015.08.11 14:59
Главные новости
Жесткое заявление «Реала» о судействе после поражения от «Атлетико»
20:59
1
Суперлига. «Фенербахче» устроил сопернику незабываемую порку (0:8)
20:31
1
Видео
«Жопа у всех белая!»: игрок со 104 матчами в РПЛ устроил расистский скандал в Медиалиге
20:12
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Мостовой назвал двух знаменитых тренеров, которые дурят футбол
19:57
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