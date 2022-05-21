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Марсело
Статистика
Марсело - статистика
Завершил карьеру
20 мая 1987 (39)
#6 | Защитник
190 см | 81 кг
Бразилия
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Статистика по турнирам
Австралия. А-лига 2023/2024
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига чемпионов 2019/2020
Франция. Кубок лиги 2019/2020
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига чемпионов 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
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Лига Европы 2011/2012
Голландия. Эредивизие 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бордо
11
0
0
4
0
Лион
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
2 : 4
21.05.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Бордо
0 : 0
14.05.2022
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 36 тур
Анжер
4 : 1
08.05.2022
Бордо
1' - 58'
Франция. Лига 1, 35 тур
Бордо
0 : 1
01.05.2022
Ницца
1' - 90'
31'
Франция. Лига 1, 34 тур
Нант
5 : 3
24.04.2022
Бордо
1' - 81'
15'
Франция. Лига 1, 29 тур
Бордо
0 : 2
20.03.2022
Монпелье
1' - 46'
Франция. Лига 1, 28 тур
ПСЖ
3 : 0
13.03.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Бордо
0 : 2
06.03.2022
Труа
1' - 90'
8'
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
1 : 1
27.02.2022
Бордо
1' - 90'
76'
Франция. Лига 1, 25 тур
Бордо
1 : 1
20.02.2022
Монако
1' - 90'
67'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ланс
3 : 2
13.02.2022
Бордо
1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Реймс
5 : 0
06.02.2022
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Анжер
3 : 0
15.08.2021
Лион
1' - 90'
53'
36'
Франция. Лига 1, 1 тур
Лион
1 : 1
07.08.2021
Брест
1' - 90'
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