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    Марсело - статистика

    #15 | Защитник
    Имя Марсело Антонио
    Фамилия Гуэдес Фильо
    Команда Бордо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 20 мая 1987 (35 лет)
    Рост 190
    Вес 81
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бордо 11 0 0 4 0
    Лион 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2022 1' -90' Брест (Брест) 2:4 Бордо (Бордо)
    14.05.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 0:0 Лорьян (Лорьян)
    08.05.2022 1' -58' Анжер (Анжер) 4:1 Бордо (Бордо)
    01.05.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 0:1 Ницца (Ницца)
    31'
    24.04.2022 1' -81' Нант (Нант) 5:3 Бордо (Бордо)
    15'
    20.03.2022 1' -46' Бордо (Бордо) 0:2 Монпелье (Монпелье)
    13.03.2022 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Бордо (Бордо)
    06.03.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 0:2 Труа (Труа)
    8'
    27.02.2022 1' -90' Клермон (Клермон-Ферранд) 1:1 Бордо (Бордо)
    76'
    20.02.2022 1' -90' Бордо (Бордо) 1:1 Монако (Монако)
    67'
    13.02.2022 1' -90' Ланс (Ланс) 3:2 Бордо (Бордо)
    06.02.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 5:0 Бордо (Бордо)
    15.08.2021 1' -90' Анжер (Анжер) 3:0 Лион (Лион)
    53' 36'
    07.08.2021 1' -90' Лион (Лион) 1:1 Брест (Брест)
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