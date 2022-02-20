Марсело - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Марсело Антонио
|Фамилия
|Гуэдес Фильо
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|81
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Марсело Антонио
|Фамилия
|Гуэдес Фильо
|Команда
|Бордо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 мая 1987 (35 лет)
|Рост
|190
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бордо
|11
|0
|0
|4
|0
|Лион
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|14.05.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:0
|Лорьян (Лорьян)
|08.05.2022
|1' -58'
|Анжер (Анжер)
|4:1
|Бордо (Бордо)
|01.05.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|31'
|24.04.2022
|1' -81'
|Нант (Нант)
|5:3
|Бордо (Бордо)
|15'
|20.03.2022
|1' -46'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Монпелье (Монпелье)
|13.03.2022
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Бордо (Бордо)
|06.03.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|0:2
|Труа (Труа)
|8'
|27.02.2022
|1' -90'
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|1:1
|Бордо (Бордо)
|76'
|20.02.2022
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|1:1
|Монако (Монако)
|67'
|13.02.2022
|1' -90'
|Ланс (Ланс)
|3:2
|Бордо (Бордо)
|06.02.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|5:0
|Бордо (Бордо)
|15.08.2021
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|3:0
|Лион (Лион)
|53' 36'
|07.08.2021
|1' -90'
|Лион (Лион)
|1:1
|Брест (Брест)