Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лиона» благодаря двум автоголам гостей

«ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» в матче шестого тура чемпионата Франции. Поединок, который состоялся на «Парк де Пренс», закончился в пользу парижской команды со счетом 2:0. Стоит отметить, что оба гола были забиты футболистами гостей в свои ворота.

После этой победы «ПСЖ» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. На счету «Лиона» – 11 баллов и пятая позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

ПСЖ – Лион – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Марсело, 75 (в свои ворота); 0:2 – Морель, 86 (в свои ворота).

Незабитый пенальти: Кавани, 80.

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