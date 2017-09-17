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    Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лиона» благодаря двум автоголам гостей

    «ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» в матче шестого тура чемпионата Франции. Поединок, который состоялся на «Парк де Пренс», закончился в пользу парижской команды со счетом 2:0. Стоит отметить, что оба гола были забиты футболистами гостей в свои ворота.

    После этой победы «ПСЖ» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. На счету «Лиона» – 11 баллов и пятая позиция.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур

    ПСЖ – Лион – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Марсело, 75 (в свои ворота); 0:2 – Морель, 86 (в свои ворота).

    Незабитый пенальти: Кавани, 80.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2017 23:54
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +489

      mikitka 21 сентября 2017, 19:41

      зря Кавани бил пеналь... надо было дать сопернику пробить, они б точно забили)))

      0
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      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 18 сентября 2017, 08:29

      Неплохо!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 18 сентября 2017, 06:49

      ///

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 01:44

      лион имел гораздо весомее моменты еще при нулях в чужие ворота а забил в свои такие нелепые

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 18 сентября 2017, 00:59

      По ходу Лион ворота перепутал!!

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 18 сентября 2017, 00:49

      Везёт сильнейшим.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 сентября 2017, 00:38

      А где наш звёздный Неймар и Мбаппе? А их нету, они обосрались и побежали длинными майками зад подтирать

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 сентября 2017, 00:26

      Ожидал увидеть другие фамилии под забитыми голами!!...))

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 18 сентября 2017, 00:01

      Смех да и только Лион забил 2 гола и проиграл 2-0

      1
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