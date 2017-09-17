Лига 1. «ПСЖ» выиграл у «Лиона» благодаря двум автоголам гостей

зря Кавани бил пеналь... надо было дать сопернику пробить, они б точно забили)))
«ПСЖ» на своем поле обыграл «Лион» в матче шестого тура чемпионата Франции. Поединок, который состоялся на «Парк де Пренс», закончился в пользу парижской команды со счетом 2:0. Стоит отметить, что оба гола были забиты футболистами гостей в свои ворота.
После этой победы «ПСЖ» набрал 18 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1. На счету «Лиона» – 11 баллов и пятая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур
Голы: 1:0 – Марсело, 75 (в свои ворота); 0:2 – Морель, 86 (в свои ворота).
Незабитый пенальти: Кавани, 80.