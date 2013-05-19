Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Роман Голобарт - статистика

Завершил карьеру
21 марта 1992 (34), Барселона
#4 | Защитник
193 см
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
19.05.2013
Астон Вилла
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Арсенал
4 : 1
14.05.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
07.05.2013
Суонси
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Вест Бромвич
2 : 3
04.05.2013
Уиган Атлетик
57' - 90'
67'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2 : 1
17.03.2013
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Челси
4 : 1
09.02.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
02.02.2013
Саутгемптон
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Сток Сити
2 : 2
29.01.2013
Уиган Атлетик
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
19.01.2013
Сандерленд
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Фулхэм
1 : 1
12.01.2013
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Уиган Атлетик
0 : 4
01.01.2013
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Астон Вилла
0 : 3
29.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 19 тур
Эвертон
2 : 1
26.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Уиган Атлетик
0 : 1
22.12.2012
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
15.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
08.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.12.2012
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
28.11.2012
Манчестер Сити
Был в запасе
Главные новости
ВидеоМоуринью повторил легендарный перформанс Евсеева
19:44
4
Примера. «Реал» в меньшинстве уступил в дерби «Атлетико» (1:2)
19:17
5
Слуцкий ответил, кто из россиян следующим уедет в Европу
18:24
1
В «Барселоне» рассказали о планах насчет Месси
17:48
1
Батракова уличили в большой ошибке в «Галатасарае»
17:27
4
Агент Головина назвал страну, откуда есть конкретное предложение по игроку
17:18
Испанские клубы могут увести Карседо из «Спартака»
16:29
18
Инсайды Аршавина по Головину, которого хочет купить «Спартак»
16:18
2
Тренер «ПСЖ» лишил Сафонова статуса неприкасаемого
15:48
2
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+