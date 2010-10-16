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    Бенжамин Псауме - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Бенжамин
    Фамилия Псауме
    Команда Арль-Авиньон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 января 1985 (38 лет)
    Рост 170
    Вес 67
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арль-Авиньон 14 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:0 Ницца (Ницца)
    18.12.2010 65' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    11.12.2010 Был в запасе Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Лилль (Лилль)
    27.11.2010 76' -90' Валансьен (Валансьен) 3:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    21.11.2010 60' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 2:4 Бордо (Бордо)
    13.11.2010 1' -77' Монако (Монако) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    06.11.2010 71' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 3:2 Кан (Кан)
    30.10.2010 61' -90' Лорьян (Лорьян) 2:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    24.10.2010 22' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 1:1 Лион (Лион)
    16.10.2010 78' -90' Брест (Брест) 0:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    02.10.2010 1' -46' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:4 Осер (Осер)
    25.09.2010 1' -69' Монпелье (Монпелье) 3:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
    44'
    18.09.2010 64' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:3 Марсель (Марсель)
    11.09.2010 Был в запасе ПСЖ (Париж) 4:0 Арль-Авиньон (Авиньон)
    28.08.2010 62' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ренн (Ренн)
    81'
    14.08.2010 64' -90' Арль-Авиньон (Авиньон) 0:1 Ланс (Ланс)
    07.08.2010 73' -90' Сошо (Монбельяр) 2:1 Арль-Авиньон (Авиньон)
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