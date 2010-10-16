Бенжамин Псауме - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Псауме
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1985 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Имя
|Бенжамин
|Фамилия
|Псауме
|Команда
|Арль-Авиньон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|12 января 1985 (38 лет)
|Рост
|170
|Вес
|67
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арль-Авиньон
|14
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|18.12.2010
|65' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|11.12.2010
|Был в запасе
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|27.11.2010
|76' -90'
|Валансьен (Валансьен)
|3:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|21.11.2010
|60' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|2:4
|Бордо (Бордо)
|13.11.2010
|1' -77'
|Монако (Монако)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|06.11.2010
|71' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|3:2
|Кан (Кан)
|30.10.2010
|61' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|2:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|24.10.2010
|22' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|1:1
|Лион (Лион)
|16.10.2010
|78' -90'
|Брест (Брест)
|0:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|02.10.2010
|1' -46'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:4
|Осер (Осер)
|25.09.2010
|1' -69'
|Монпелье (Монпелье)
|3:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|44'
|18.09.2010
|64' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:3
|Марсель (Марсель)
|11.09.2010
|Был в запасе
|ПСЖ (Париж)
|4:0
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|28.08.2010
|62' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ренн (Ренн)
|81'
|14.08.2010
|64' -90'
|Арль-Авиньон (Авиньон)
|0:1
|Ланс (Ланс)
|07.08.2010
|73' -90'
|Сошо (Монбельяр)
|2:1
|Арль-Авиньон (Авиньон)