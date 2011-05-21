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Роман Инез
Статистика
Роман Инез - статистика
Завершил карьеру
30 апреля 1988 (38)
#24 | Защитник
183 см | 76 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кан
19
0
1
7
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 37 тур
Лион
0 : 0
21.05.2011
Кан
1' - 90'
56'
Франция. Лига 1, 36 тур
Кан
2 : 0
15.05.2011
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 35 тур
Ренн
1 : 1
11.05.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 34 тур
Кан
1 : 1
07.05.2011
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Сошо
3 : 2
16.04.2011
Кан
1' - 71'
26'
Франция. Лига 1, 30 тур
Кан
1 : 2
09.04.2011
ПСЖ
1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лилль
3 : 1
02.04.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
20.03.2011
Арль-Авиньон
1' - 90'
62'
Франция. Лига 1, 27 тур
Нанси
2 : 0
12.03.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Кан
1 : 0
05.03.2011
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2 : 2
26.02.2011
Кан
86' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Кан
2 : 2
19.02.2011
Валансьен
1' - 90'
47'
6'
Франция. Лига 1, 23 тур
Бордо
1 : 2
12.02.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Кан
0 : 2
05.02.2011
Лорьян
1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
2 : 0
29.01.2011
Осер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 3
15.01.2011
Кан
1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Кан
1 : 0
22.12.2010
Ренн
1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Кан
0 : 3
28.11.2010
Сошо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
2 : 1
20.11.2010
Кан
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Кан
0 : 2
28.08.2010
Брест
1' - 80'
69'
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
0 : 0
22.08.2010
Кан
1' - 90'
2'
Франция. Лига 1, 2 тур
Кан
3 : 2
15.08.2010
Лион
46' - 90'
60'
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