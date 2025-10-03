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Яго Аспас
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€ 1,60 млн
Яго Аспас - новости
Сельта
1 августа 1987 (39), Моанья
#10 | Нападающий
176 см
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Публикации
Соучастник «ноги Акинфеева» забил в Лиге Европы команде Чалова и Оздоева
2025.10.03 00:10
1
Мостовой назвал лучшего игрока в истории «Сельты»
2025.05.29 19:14
4
Мостовой назвал лучшего игрока в истории «Сельты»
2024.09.29 22:22
2
Фото
Названы лучшие игроки сезона по числу созданных моментов
2024.05.29 14:14
Лучший бомбардир «Сельты» назвал сильнейшего игрока в истории клуба – это россиянин
2024.05.24 16:55
6
Видео
Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR
2023.11.05 00:27
1
Мостовой назвал самого значимого игрока в истории «Сельты»
2022.12.25 17:35
Фото
«Сельта» продлила контракт с лучшим бомбардиром в истории клуба
2022.07.26 00:33
Главный тренер «Сельты»: «Смолов делает большой объем работы и освобождает Аспаса»
2020.06.30 08:59
1
Аспас по ходу матча с «Барселоной» выражал недовольство игрой Смолова
2020.06.28 08:58
3
Форлан: «В перспективе дуэт Смолова и Аспаса может быть очень эффективным»
2020.06.12 13:52
1
Смолов: «Оригинальный царь – Мостовой, принц – Аспас, а я Федька из Саратова»
2020.04.03 21:21
1
Аспас: «Смолов? Ему нужно дать пас в свободную зону, и он забьет»
2020.02.17 12:18
11
Фото
«Царь». Твиттер Ла Лиги отреагировал на гол Смолова
2020.02.17 00:10
9
Аспас: «Надеюсь, Смолов забьет много голов и поможет «Сельте» спасти сезон»
2020.02.04 01:50
9
Аспас повторил достижение Вильи 9-летней давности
2019.05.19 11:17
Лучший бомбардир в истории «Сельты» Аспас продлил контракт с клубом
2019.04.17 17:26
1
Пять игроков «Барселоны» и ни одного футболиста «Реала» – в команде первой части сезона Примеры по версии Whoscored
2018.12.26 12:16
6
Лучший бомбардир «Сельты» Аспас пропустит месяц из-за травмы
2018.12.24 07:22
«Наполи» сделал предложение «Сельте» по Аспасу
2018.11.12 14:59
2
Форвард «Сельты» Аспас: «Мостовой был кумиром для меня и моего поколения»
2018.11.10 14:30
8
Аспас сделал хет-трик в матче с «Эйбаром». Накануне он провел ночь в больнице на родах жены
2018.10.28 10:08
2
Аспас вышел на второе место по голам за «Сельту»
2018.09.23 11:00
1
«Реал» переключил внимание с Родриго на Аспаса
2018.08.23 15:25
3
Аспас: «Испания смотрела все матчи сборной России»
2018.06.26 09:47
4
Вальверде: «Барселоне» нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами»
2018.04.18 07:53
1
Аспас стал первым игроком «Сельты» за 62 года, забившим 20 голов за сезон
2018.04.18 06:53
3
Видео
«Сельта» забила второй гол в ворота «Барселоны» рукой
2018.04.18 01:50
12
Аспас – лучший игрок Примеры в ноябре
2017.12.15 18:27
Примера. «Малага» одержала первую победу в сезоне, обыграв «Сельту»
2017.10.30 00:35
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