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Ла Лига 2026/2027
Команды
Сельта
Яго Аспас
Статистика
€ 1,60 млн
Яго Аспас - статистика
Сельта
1 августа 1987 (39), Моанья
#10 | Нападающий
176 см
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Матчи за последние 30 дней
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
60' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
61' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
68' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
1' - 63'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
70' - 90'
71'
Лига Европы, 2 тур
Сельта
1 : 2
15.10.2026
Ювентус
75' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Был в запасе
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Лига Европы 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2017/2018
Испания. Кубок 2016/2017
Испания. Примера 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Испания. Кубок 2015/2016
Испания. Примера 2015/2016
Испания. Примера 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок УЕФА 2014
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Испания. Кубок 2012/2013
Испания. Примера 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сельта
9
1
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
61' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
68' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
70' - 90'
71'
Испания. Примера, 8 тур
Эльче
0 : 0
11.10.2026
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
1 : 1
13.09.2026
Малага
84' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Хетафе
1 : 1
07.09.2026
Сельта
1' - 64'
Испания. Примера, 6 тур
Реал Сосьедад
0 : 0
03.09.2026
Сельта
63' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сельта
0 : 2
30.08.2026
Атлетик
46' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
1' - 52'
14'
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
64' - 90'
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