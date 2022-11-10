Яго Аспас - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Аспас
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Моанья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|176
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Яго
|Фамилия
|Аспас
|Команда
|Сельта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Моанья
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 августа 1987 (35 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|3:0
|Вальядолид
|Испания. Примера, 23 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Реал Сосьедад
|1:1
|Сельта
|Испания. Примера, 22 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Сельта
|0:1
|Атлетико
|Испания. Примера, 21 тур
|04.02.2023
|1' - 90'
|Бетис
|3:4
|Сельта
|Испания. Примера, 20 тур
|90'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|23
|9
|3
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Вальядолид (Вальядолид)
|18.02.2023
|1' -90'
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|1:1
|Сельта (Виго)
|12.02.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|04.02.2023
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|3:4
|Сельта (Виго)
|90'
|29.01.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Атлетик (Бильбао)
|71'
|20.01.2023
|1' -90'
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|1:0
|Сельта (Виго)
|13.01.2023
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Вильярреал (Вильярреал)
|06.01.2023
|1' -90'
|Эльче (Эльче)
|0:1
|Сельта (Виго)
|5'
|30.12.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Севилья (Севилья)
|33'
|10.11.2022
|65' -90'
|Райо Вальекано (Мадрид)
|0:0
|Сельта (Виго)
|05.11.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Осасуна (Памплона)
|19'
|29.10.2022
|1' -90'
|Альмерия (Альмерия)
|3:1
|Сельта (Виго)
|24.10.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:1
|Хетафе (Хетафе)
|89'
|19.10.2022
|1' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|16.10.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|39'
|09.10.2022
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|1:0
|Сельта (Виго)
|02.10.2022
|75' -90'
|Сельта (Виго)
|1:0
|Бетис (Севилья)
|17.09.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|3:0
|Сельта (Виго)
|10.09.2022
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|4:1
|Сельта (Виго)
|71'
|02.09.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|3:0
|Кадис (Кадис)
|56' 75'
|26.08.2022
|1' -90'
|Жирона (Жирона)
|0:1
|Сельта (Виго)
|49'
|20.08.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|1:4
|Реал (Мадрид)
|23'
|13.08.2022
|1' -90'
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)
|45' 80'