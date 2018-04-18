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    Вальверде: «Барселоне» нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами»

    Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил атакующую линию «Сельты» после матча с этой командой в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

    «У нас было достаточно много шансов, чтобы увеличить счет, но в итоге соперник сравнял его. Теперь нам нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами. Мы бы хотели сделать это как можно быстрее.

    «Сельта»? У этой команды отличная атака, особенно выделяется на общем фоне Яго Аспас. Он отличный игрок, что показывает в каждом матче», – сказал тренер после встречи.

    Матч 33-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Барселона» закончился со счетом 2:2.

    Источник: Sport.es

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    18.04.2018 07:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 19 апреля 2018, 01:36

      LERDAV. Вервельде с Еспаньола 22тур, и с Хетафи 23тур, Лас пальмас 26тур поставил основной состав уже были Чемпионами и тетерь основа готовилась спокойно к игре с Реалом и не проиграла повтор Роме.

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