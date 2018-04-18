Вальверде: «Барселоне» нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде отметил атакующую линию «Сельты» после матча с этой командой в рамках 33-го тура чемпионата Испании.

«У нас было достаточно много шансов, чтобы увеличить счет, но в итоге соперник сравнял его. Теперь нам нужно одержать две победы, чтобы стать чемпионами. Мы бы хотели сделать это как можно быстрее.

«Сельта»? У этой команды отличная атака, особенно выделяется на общем фоне Яго Аспас. Он отличный игрок, что показывает в каждом матче», – сказал тренер после встречи.

Матч 33-го тура испанской Примеры «Сельта» – «Барселона» закончился со счетом 2:2.