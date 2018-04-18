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Материалы

Сельта - Барселона

17.04.2018, Вторник, 22:00 мск Виго, стадион Балаидос Трансляция: МАТЧ ТВ Испания. Примера, 33 тур Сельта - Барселона
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
ответный матч		 11 января, четверг 23:30 Барселона 5:0 Сельта
Испания. Кубок (2017/2018)
1/8 финала
первый матч		 4 января, четверг 21:00 Сельта 1:1 Барселона
Испания. Примера (2017/2018)
14 тур
2 декабря, суббота 15:00 Барселона 2:2 Сельта
Испания. Примера (2016/2017)
26 тур
4 марта, суббота 22:45 Барселона 5:0 Сельта
7 тур
2 октября, воскресенье 21:45 Сельта 4:3 Барселона
Испания. Примера (2015/2016)
24 тур
14 февраля, воскресенье 22:30 Барселона 6:1 Сельта
5 тур
23 сентября, среда 21:00 Сельта 4:1 Барселона
Испания. Примера (2014/2015)
29 тур
5 апреля, воскресенье 22:00 Сельта 0:1 Барселона
10 тур
1 ноября, суббота 22:00 Барселона 0:1 Сельта
Испания. Примера (2013/2014)
30 тур
26 марта, среда 23:00 Барселона 3:0 Сельта
11 тур
30 октября, среда 01:00 Сельта 0:3 Барселона
Испания. Примера (2012/2013)
29 тур
30 марта, суббота 21:00 Сельта 2:2 Барселона
10 тур
3 ноября, суббота 21:00 Барселона 3:1 Сельта
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Барселона 38 28 9 1 99:29 +70 93
2. Атлетико М 38 23 10 5 58:22 +36 79
3. Реал 38 22 10 6 94:44 +50 76
4. Валенсия 38 22 7 9 65:38 +27 73
5. Вильярреал 38 18 7 13 57:50 +7 61
6. Бетис 38 18 6 14 60:61 -1 60
7. Севилья 38 17 7 14 49:58 -9 58
8. Хетафе 38 15 10 13 42:33 +9 55
9. Эйбар 38 14 9 15 44:50 -6 51
10. Жирона 38 14 9 15 50:59 -9 51
11. Эспаньол 38 12 13 13 36:42 -6 49
12. Сельта 38 13 10 15 59:60 -1 49
13. Реал Сосьедад 38 14 7 17 66:59 +7 49
14. Алавес 38 15 2 21 40:50 -10 47
15. Леванте 38 11 13 14 44:58 -14 46
16. Атлетик Б 38 10 13 15 41:49 -8 43
17. Леганес 38 12 7 19 34:51 -17 43
18. Депортиво 38 6 11 21 38:76 -38 29
19. Лас-Пальмас 38 5 7 26 24:74 -50 22
20. Малага 38 5 5 28 24:61 -37 20
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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 18 апреля 2018, 10:41

    упустили победу, туды их в качель...

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    Рейтинг: +313

    de bruyne 18 апреля 2018, 00:24

    Физрука уберите уже... состав для чего бережет

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    Рейтинг: +142

    MaxiLeon 17 апреля 2018, 23:45

    Бережет состав на Кубок Испании 21.04.2018 )))

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    Рейтинг: +182

    KsiroN 17 апреля 2018, 22:03

    Что за состав выставил Вальверде... Каждый год на выезде с Сельтой беда, он решил серию прервать? Ничему не удивлюсь!

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich > KsiroN 17 апреля 2018, 22:24

    походу, второй состав Барсы играет...

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 17 апреля 2018, 18:15

    трудная игра для Барсы ожидается, успехов обеим командам и победы Барсе!

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