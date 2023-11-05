Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR

Нападающий «Сельты» Яго Аспас не справился с эмоциями в матче 12-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

Уже замененный Аспас во втором тайме был не согласен с судейским решением и снес монитор VAR.

Яго не понравилось, что на 90+7 минуте судьи на VAR сочли ошибочным решение главного арбитра назначить пенальти в пользу «Сельты».