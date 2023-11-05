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    Аспас разозлился решением судей и сокрушил монитор VAR

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас не справился с эмоциями в матче 12-го тура Примеры против «Севильи» (1:1).

    Уже замененный Аспас во втором тайме был не согласен с судейским решением и снес монитор VAR.

    Яго не понравилось, что на 90+7 минуте судьи на VAR сочли ошибочным решение главного арбитра назначить пенальти в пользу «Сельты».

    • Яго не получил карточку за свой поступок.
    • С 65-й минуты «Сельта» была в меньшинстве.
    • У нее забил бывший защитник «Рубина» Карл Старфельт.

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    Источник: «Бомбардир»

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    05.11.2023 00:27
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +57622

      MaxRnD 5 ноября, 08:00

      Да до задницы любой ВАР, если за ним сидят крысы а-ля Турбин, Левников, Казарцев и им подобные

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