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    «Реал» переключил внимание с Родриго на Аспаса

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас может продолжить карьеру в «Реале», информирует El Chiringuito.

    Мадридцы обратились к кандидатуре 31-летнего футболиста, после того, как «Валенсия» отказалась продавать Родриго дешевле чем за 120 миллионов евро. Эта сумма не устроила «Реал» и он переключил свое внимание на Аспаса, отступные за которого в три раза дешевле (40 миллионов).

    В сезоне-2017/18 Аспас провел 37 матчей за «Сельту» во всех турнирах, записав в свой актив 23 мяча и пять голевых передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.08.2018 15:25
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 24 августа 2018, 08:12

      Лучше уж Аспас) Явно не 120 миллионов. Да и стабильности по больше. Последний плохой сезон был с Ливером. Я думаю варинт потенциально интересный. Только все равно Яго не наиграет(((

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 24 августа 2018, 01:39

      хааххахахахаха ! к пересу не пришел азар, неймар, икарди, мбаппе, кейн ! никто ! есть бейл и бензема вот надейтесь на них ! вам даже дзюба не светит !

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      Рейтинг: +576

      Hala Madrid 23 августа 2018, 17:56

      О, да, такие топовые варианты =)

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