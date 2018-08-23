«Реал» переключил внимание с Родриго на Аспаса

Нападающий «Сельты» Яго Аспас может продолжить карьеру в «Реале», информирует El Chiringuito.

Мадридцы обратились к кандидатуре 31-летнего футболиста, после того, как «Валенсия» отказалась продавать Родриго дешевле чем за 120 миллионов евро. Эта сумма не устроила «Реал» и он переключил свое внимание на Аспаса, отступные за которого в три раза дешевле (40 миллионов).

В сезоне-2017/18 Аспас провел 37 матчей за «Сельту» во всех турнирах, записав в свой актив 23 мяча и пять голевых передач.