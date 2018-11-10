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    Форвард «Сельты» Аспас: «Мостовой был кумиром для меня и моего поколения»

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас признался, что в детстве его кумиром был Александр Мостовой.

    Российский футболист выступал за клуб из Виго с 1996 по 2004 год. Он провел за испанскую команду 249 матчей, в которых забил 64 гола.

    «Мостовой был кумиром для меня и моего поколения, нашим ориентиром. Я был болбоем, когда он играл за «Сельту», или ходил на трибуны, чтобы смотреть за его игрой. Он был лучшим из тех, кто играл за «Сельту». Несомненно», – заявил Аспас.

    Источник: Marca

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    10.11.2018 14:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 11 ноября 2018, 09:35

      Приятно читать эти строки ,особенно Мостовому.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 10 ноября 2018, 20:32

      Жаль ,что щас нигде.Уверен любому клубу бы помог.

      1
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      Рейтинг: +1484

      balam 10 ноября 2018, 20:13

      было время Александр и Валерий футбольную Испанию на уши ставили. Царь, он самый

      2
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      ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ > balam 10 ноября 2018, 20:47

      Было время, согласен!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 10 ноября 2018, 15:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Хорошо, что сейчас аспас его не видит. Мостовой стал болоболом

      -4
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      Рейтинг: +3425

      AZ 10 ноября 2018, 15:00

      "болбоем"... Как интересно и неправильно это слово с первого раза читается...)

      3
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      Рейтинг: +209

      Горький565 10 ноября 2018, 14:39

      Мостовой супер!!!!

      5
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