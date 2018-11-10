Форвард «Сельты» Аспас: «Мостовой был кумиром для меня и моего поколения»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас признался, что в детстве его кумиром был Александр Мостовой.

Российский футболист выступал за клуб из Виго с 1996 по 2004 год. Он провел за испанскую команду 249 матчей, в которых забил 64 гола.

«Мостовой был кумиром для меня и моего поколения, нашим ориентиром. Я был болбоем, когда он играл за «Сельту», или ходил на трибуны, чтобы смотреть за его игрой. Он был лучшим из тех, кто играл за «Сельту». Несомненно», – заявил Аспас.