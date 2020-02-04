Аспас: «Надеюсь, Смолов забьет много голов и поможет «Сельте» спасти сезон»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о переходе в клуб из Виго форварда «Локомотива» Федора Смолова.

Галисийцы арендовали россиянина до конца нынешнего сезона.

У «Сельты» будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.

Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

«Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», – сказал Аспас.