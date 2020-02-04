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  • Аспас: «Надеюсь, Смолов забьет много голов и поможет «Сельте» спасти сезон»

Аспас: «Надеюсь, Смолов забьет много голов и поможет «Сельте» спасти сезон»

4 февраля 2020, 01:50
9

Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о переходе в клуб из Виго форварда «Локомотива» Федора Смолова.

  • Галисийцы арендовали россиянина до конца нынешнего сезона.
  • У «Сельты» будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.
  • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

«Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», – сказал Аспас.

Источник: «Известия»
Испания. Примера Сельта Смолов Федор Аспас Яго
Комментарии (9)
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Томик
1580776159
Теперь, Феденька, забываешь о своём ************* многолетнем, вспоминаешь лучшие пару лет в футболе и вперёд!
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BlackMurder
1580782717
Судя по его забивной статистике в локо, пришел он к вам просто жопу греть на пляже, не он канешь посерьезнее заболотного, тот не знает вообще что такое мяч
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нейтральныйкакникто
1580789351
Помню как Кержаков перед ЧЕ , нигде не играя ,что бы попасть в сборную на ЧЕ, поехал типа спасать Цюрих от вылета , на самом деле засветитьтся перед ЧЕ и поехать туда, . Итог - клуб в пролёте , футболёр -нулевой , но с игровой практикой ,но не на ЧЕ . Афёра не удалась.. Та же история и со Смоловым
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mihail200606
1580792984
Надейся.. Забивать и дальше придётся тебе, старичок..))
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Cules2013
1580798856
Яго, тебе нужно спасать клуб, больше некому
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Серж 69
1580799469
Блажен,кто верует..Что-то не верится в преображение Смолова,ничего особо не показывал давно,а тут,аки алмаз засияет,очень сомнительно.Ну,если дурака валять не будет,то и сподобится на что-то,но в команде выделяться не будет.
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Давид59
1580801647
Успехов Феде! Скрытые (от РПЛ) таланты покажи!
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ateist90
1580805649
Статистика за всю карьеру Смолова говорит о том, уважаемый Яго Аспас, что вы как нибудь сами Сельту от вылета выручайте. Это для РПЛ Федя топ форвард, а для Европы, форвард даже не среднего европейского уровня! Хотя рад буду ошибиться, и Федя смогет, но верится с трудом.
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Дядя Серёжа
1580811519
Не плюнь им в душу, Федя.... да и нам. Удачи.
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