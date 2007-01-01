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    Аспас: «Надеюсь, Смолов забьет много голов и поможет «Сельте» спасти сезон»

    Нападающий «Сельты» Яго Аспас поделился мнением о переходе в клуб из Виго форварда «Локомотива» Федора Смолова.

    • Галисийцы арендовали россиянина до конца нынешнего сезона.
    • У «Сельты» будет право выкупа 29-летнего футболиста, предположительно, за 10 миллионов евро.
    • Смолов уже дебютировал за новую команду, проведя на поле около 17 минут в субботнем матче с «Валенсией» (0:1).

    «Я хорошо помню Смолова в играх за сборную России. Особенно запомнился наш товарищеский матч в Санкт-Петербурге. Мы сыграли 3:3, и Федор забил два гола. По его действиям было понятно, что это классный форвард, с отличной техникой. Рад, что он присоединился к «Сельте». Надеюсь, что в оставшихся матчах он забьет много голов и поможет нам спасти сезон.

    Нам надо объединиться ради общей цели. По потенциалу наша команда точно не заслуживает вылета, поэтому приложим все силы, чтобы набрать как можно больше очков в оставшихся матчах», – сказал Аспас.

    Источник: «Известия»

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