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    «Наполи» сделал предложение «Сельте» по Аспасу

    «Наполи» сделал официальное предложение «Сельте» о приобретение нападающего Яго Аспаса. Галисийцы ответили категорическим отказом, аргументируя это нежеланием форварда переезжать за рубеж, поскольку он помнит о своем неудачном опыте в «Ливерпуле».

    Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуется «Реал».

    Контракт испанца с клубом из Виго рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он забил девять голов и сделал одну результативную передачу в 13-ти матчах в Примере и Кубке Испании. Портал Transfermarkt оценивает Аспаса в 25 миллионов евро.

    Источник: Don Balon

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    12.11.2018 14:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 13 ноября 2018, 00:19

      Уровень игры Аспаса выше амбиций Сельты,так что стоило бы попытаться ещё раз.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 12 ноября 2018, 15:11

      кря кря!

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