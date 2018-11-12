«Наполи» сделал предложение «Сельте» по Аспасу

«Наполи» сделал официальное предложение «Сельте» о приобретение нападающего Яго Аспаса. Галисийцы ответили категорическим отказом, аргументируя это нежеланием форварда переезжать за рубеж, поскольку он помнит о своем неудачном опыте в «Ливерпуле».

Ранее сообщалось, что 31-летним футболистом интересуется «Реал».

Контракт испанца с клубом из Виго рассчитан до лета 2022 года. В этом сезоне он забил девять голов и сделал одну результативную передачу в 13-ти матчах в Примере и Кубке Испании. Портал Transfermarkt оценивает Аспаса в 25 миллионов евро.