Симон Теродде - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Теродде
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Симон
|Фамилия
|Теродде
|Команда
|Шальке-04
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 марта 1988 (35 лет)
|Рост
|192
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|72' - 90'
|Бохум
|0:2
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|25.02.2023
|72' - 90'
|Шальке-04
|2:1
|Штутгарт
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|19.02.2023
|79' - 90'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|10.02.2023
|87' - 90'
|Шальке-04
|0:0
|Вольфсбург
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шальке-04
|22
|3
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|72' -90'
|Бохум (Бохум)
|0:2
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|25.02.2023
|72' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:1
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.02.2023
|79' -90'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|10.02.2023
|87' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|04.02.2023
|1' -66'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|29.01.2023
|1' -60'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|39'
|24.01.2023
|80' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|21.01.2023
|1' -90'
|Айнтрахт (Франкфурт)
|3:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|12.11.2022
|1' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Бавария (Мюнхен)
|09.11.2022
|1' -84'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:0
|Майнц (Майнц)
|10'
|05.11.2022
|1' -90'
|Вердер (Бремен)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|43'
|30.10.2022
|57' -90'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:2
|Фрайбург (Фрайбург)
|23.10.2022
|1' -90'
|Герта (Берлин)
|2:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|14.10.2022
|1' -70'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|0:3
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|08.10.2022
|1' -90'
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|17.09.2022
|1' -58'
|Боруссия (Дортмунд)
|1:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|39'
|10.09.2022
|1' -87'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|3:1
|Бохум (Бохум)
|03.09.2022
|1' -65'
|Штутгарт (Штутгарт)
|1:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|21'
|27.08.2022
|1' -71'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|1:6
|Унион (Берлин)
|20.08.2022
|1' -71'
|Вольфсбург (Вольфсбург)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|45'
|13.08.2022
|1' -66'
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|2:2
|Боруссия (Менхенгладбах)
|07.08.2022
|88' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:1
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)