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    Симон Теродде - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Симон
    Фамилия Теродде
    Команда Шальке-04
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 марта 1988 (35 лет)
    Рост 192
    Вес 84
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 72' - 90' Бохум 0:2 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 23 тур
    25.02.2023 72' - 90' Шальке-04 2:1 Штутгарт Германия. Бундеслига, 22 тур
    19.02.2023 79' - 90' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    10.02.2023 87' - 90' Шальке-04 0:0 Вольфсбург Германия. Бундеслига, 20 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шальке-04 22 3 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 72' -90' Бохум (Бохум) 0:2 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    25.02.2023 72' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:1 Штутгарт (Штутгарт)
    19.02.2023 79' -90' Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    10.02.2023 87' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
    04.02.2023 1' -66' Боруссия (Менхенгладбах) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    29.01.2023 1' -60' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:0 Кельн (Кельн)
    39'
    24.01.2023 80' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 РБ Лейпциг (Лейпциг)
    21.01.2023 1' -90' Айнтрахт (Франкфурт) 3:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    12.11.2022 1' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Бавария (Мюнхен)
    09.11.2022 1' -84' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:0 Майнц (Майнц)
    10'
    05.11.2022 1' -90' Вердер (Бремен) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    43'
    30.10.2022 57' -90' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:2 Фрайбург (Фрайбург)
    23.10.2022 1' -90' Герта (Берлин) 2:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    14.10.2022 1' -70' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 0:3 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    08.10.2022 1' -90' Байер (Леверкузен) 4:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    17.09.2022 1' -58' Боруссия (Дортмунд) 1:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    39'
    10.09.2022 1' -87' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 3:1 Бохум (Бохум)
    03.09.2022 1' -65' Штутгарт (Штутгарт) 1:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    21'
    27.08.2022 1' -71' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 1:6 Унион (Берлин)
    20.08.2022 1' -71' Вольфсбург (Вольфсбург) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    45'
    13.08.2022 1' -66' Шальке-04 (Гельзенкирхен) 2:2 Боруссия (Менхенгладбах)
    07.08.2022 88' -90' Кельн (Кельн) 3:1 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
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