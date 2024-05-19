Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Симон Теродде - статистика

Завершил карьеру
2 марта 1988 (38)
#9 | Нападающий
192 см | 84 кг
Германия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Шальке-04
26
5
3
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
19.05.2024
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Шальке-04
2 : 1
11.05.2024
Ганза
1' - 89'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Оснабрюк
0 : 4
07.05.2024
Шальке-04
1' - 90'
2'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Шальке-04
1 : 1
27.04.2024
Фортуна
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Эльверсберг
1 : 1
19.04.2024
Шальке-04
1' - 75'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Шальке-04
2 : 0
13.04.2024
Нюрнберг
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Ганновер-96
1 : 1
07.04.2024
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Шальке-04
0 : 0
31.03.2024
Карлсруэ
1' - 79'
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Герта
5 : 2
17.03.2024
Шальке-04
1' - 90'
5, 27'
79'
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Шальке-04
3 : 3
09.03.2024
Падерборн
1' - 85'
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Магдебург
3 : 0
24.02.2024
Шальке-04
46' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Шальке-04
1 : 0
17.02.2024
Веен
61' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Хольштайн
1 : 0
11.02.2024
Шальке-04
1' - 63'
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
1' - 62'
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Кайзерслаутерн
4 : 1
26.01.2024
Шальке-04
1' - 74'
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Шальке-04
0 : 2
20.01.2024
Гамбург
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Шальке-04
2 : 2
15.12.2023
Гройтер Фюрт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Ганза
0 : 2
10.12.2023
Шальке-04
1' - 90'
72'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Шальке-04
4 : 0
01.12.2023
Оснабрюк
1' - 83'
63'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Фортуна
5 : 3
25.11.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Шальке-04
1 : 2
10.11.2023
Эльверсберг
75' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Шальке-04
3 : 2
28.10.2023
Ганновер-96
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
3 : 0
22.10.2023
Шальке-04
1' - 46'
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Шальке-04
1 : 2
08.10.2023
Герта
63' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Веен
1 : 1
02.09.2023
Шальке-04
1' - 81'
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Шальке-04
0 : 2
25.08.2023
Хольштайн
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Шальке-04
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Шальке-04
3 : 0
05.08.2023
Кайзерслаутерн
1' - 73'
13'
Главные новости
Николич впервые объяснил внезапный уход из ЦСКА, обвинив клуб в непрофессионализме
15:13
1
Дзюба может получить должность в РФС или РПЛ
14:22
2
Карпина осудили за вызов Батракова в сборную России
14:14
ВидеоАршавин и Глеб устроили гонки на тракторах в Беларуси
13:55
2
«Относятся как к ребенку»: игроки «Галатасарая» игнорируют Батракова
13:38
3
Аршавин назвал себя лучшим игроком в истории России
13:30
12
Григорян поставил крест на Батракове
12:55
11
Актер Бурунов дал совет Игдисамову из ЦСКА
12:11
9
Мостовой прокомментировал нежелание клубов приглашать его на работу
11:58
2
«Зажали мне 60 тысяч»: Аршавин впервые откровенно рассказал, почему не перешел в «Спартак»
11:48
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+