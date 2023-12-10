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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Шальке-04
Ганза - Шальке-04: обзор матча 10 декабря 2023
Ганза
10.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
0 : 2
Завершен
Шальке-04
72'
Б. Идризи
86'
К. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Шальке-04
90'
+4
Замена
К. Топп
️️️️
С. Теродде
Желтая карточка
А. Россипал
90'
+3
Замена
S. Güler
️️️️
К. Прегер
90'
+1
86'
ГОЛ! 0:2!
К. Караман
Пас отдал
С. Полтер
86'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Б. Идризи
Замена
С. Сингх
️️️️
С. Василиадис
82'
Замена
Х. Хосе Переа
️️️️
S. Rhein
82'
81'
Желтая карточка
П. Зегуйн
80'
Желтая карточка
С. Полтер
73'
Замена
С. Полтер
️️️️
Б. Ласм
72'
ГОЛ! 0:1!
Б. Идризи
Пас отдал
С. Теродде
Замена
К. Шумахер
️️️️
N. Fröling
62'
45'
+9
Замена
С. Брюннер
️️️️
Х. Матрисиани
Красная карточка
Ж. Брумадо
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
5
Oliver Hüsing
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
8
Simon Rhein
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
25
Маркус Колке
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Ганза
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
10
Кевин Шумахер
ЛВ
9
Сарпит Сингх
ЦП
20
Lukas Scherff
ЦФ
22
Serhat-Semih Güler
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
2-3-5
15
Дэвид
5
19
Василиадис
8
14
74
Брумадо
4
Россбах
19
Россипал
16
10
Прегер
4-1-2-3
1
Ферманн
41
Матрисиани
26
Калас
35
Камински
2
Джон Маркин
30
Зегуйн
22
Идризи
7
Мор
19
Караман
9
Теродде
11
Ласм
19
Василиадис
9
Сингх
9
Сингх
19
Василиадис
16
10
Шумахер
10
Шумахер
16
10
Прегер
22
22
10
Прегер
8
9
Переа
9
Переа
8
41
Матрисиани
27
Брюннер
27
Брюннер
41
Матрисиани
22
Идризи
20
Темпельман
20
Темпельман
22
Идризи
9
Теродде
9
Топп
9
Топп
9
Теродде
11
Ласм
91
Полтер
91
Полтер
11
Ласм
Остались в запасе
Ганза
Шальке-04
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
20
Lukas Scherff
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Нильс Кербер
ВР
29
Felix Ruschke
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
20
Lukas Scherff
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Ганза - Шальке-04
1
1
2
Всего ударов по воротам
2
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
1
0
Нарушения
8
6
Количество передач
175
194
Точность передач %
81
81
Удары мимо ворот
1
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
0
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Winter, Germany
Стадион:
Остзеештадион
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