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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Герта
Шальке-04 - Герта: обзор матча 08 октября 2023
Шальке-04
08.10.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
1 : 2
Завершен
Герта
80'
Ю. Кабадайи
41'
С. Превляк
51'
Ф. Резе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Герта
90'
+3
Желтая карточка
G. Christensen
Замена
А. Уэдраого
️️️️
Л. Темпельман
86'
Вторая желтая
К. Караман
85'
81'
Замена
G. Christensen
️️️️
Ф. Резе
ГОЛ! 1:2!
Ю. Кабадайи
Пас отдал
К. Караман
80'
78'
Желтая карточка
Т. Ляйстнер
70'
Замена
Ф. Нидерлехнер
️️️️
С. Превляк
70'
Замена
B. Hussein
️️️️
М. Дардаи
64'
Замена
Д. Шерхант
️️️️
Д. Зеефуик
Замена
С. Теродде
️️️️
С. Полтер
63'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Р. Шалленберг
63'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Т. Оувеян
58'
Замена
Б. Ласм
️️️️
Д. Дрекслер
58'
51'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Резе
41'
ГОЛ! 0:1!
С. Превляк
Желтая карточка
К. Караман
31'
29'
Желтая карточка
Д. Кенни
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
91
Себастьян Полтер
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Герта
1
Тьярк Эрнст
ВР
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
33
Михал Карбовник
ПЗ
42
Дейовайсио Зеефуик
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
11
Фабиан Резе
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
9
Харис Табакович
ЦФ
Главный тренер
Паль Дардаи
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Герта
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
8
Bilal Hussein
ЦП
8
Бенке Дардаи
ЦП
7
Дерри Шерхант
ЦФ
24
Gustav Christensen
ЦФ
7
Флориан Нидерлехнер
ЦФ
3-2-1-1-3
32
2
Джон Маркин
32
Баумгартль
35
Камински
2
Оувеян
41
Матрисиани
20
Темпельман
24
Дрекслер
6
Шалленберг
19
Караман
91
Полтер
3-2-1-3
1
Эрнст
2
Кемпф
31
Дардаи
3
Кенни
42
Зеефуик
37
Ляйстнер
41
Бухалакис
9
Табакович
14
Превляк
11
Резе
20
Темпельман
8
Уэдраого
8
Уэдраого
20
Темпельман
6
Шалленберг
30
Зегуйн
30
Зегуйн
6
Шалленберг
2
Оувеян
7
Кабадайи
7
Кабадайи
2
Оувеян
91
Полтер
9
Теродде
9
Теродде
91
Полтер
24
Дрекслер
11
Ласм
11
Ласм
24
Дрекслер
31
Дардаи
8
8
31
Дардаи
42
Зеефуик
7
Шерхант
7
Шерхант
42
Зеефуик
11
Резе
24
24
11
Резе
14
Превляк
7
Нидерлехнер
7
Нидерлехнер
14
Превляк
Остались в запасе
Шальке-04
Герта
34
Михаэль Лангер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Паль Дардаи
Остались в запасе
34
Михаэль Лангер
ВР
26
Томаш Калас
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Кеке Топп
ЦФ
Остались в запасе
13
Robert Kwasigroch
ВР
41
Паскаль Клеменс
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
8
Бенке Дардаи
ЦП
9
Мизьян Маолида
ЛВ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Паль Дардаи
Статистика матча Шальке-04 - Герта
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
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