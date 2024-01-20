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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Гамбург
Шальке-04 - Гамбург: обзор матча 20 января 2024
Шальке-04
20.01.2024, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
0 : 2
Завершен
Гамбург
22'
И. Ферай
35'
Л. Бенеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Гамбург
88'
Замена
Л. Пореба
️️️️
Л. Бенеш
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
С. Брюннер
85'
78'
Замена
А. Немет
️️️️
Р. Глатцель
78'
Замена
М. Окугава
️️️️
Ж. Домпе
72'
Замена
Л. Рейс
️️️️
И. Ферай
67'
Желтая карточка
М. Хейер
Замена
Б. Ласм
️️️️
К. Топп
65'
Замена
Л. Темпельман
️️️️
Т. Мор
65'
64'
Желтая карточка
Й. Мефферт
Желтая карточка
Р. Шалленберг
60'
Замена
Р. Шалленберг
️️️️
Б. Идризи
46'
Желтая карточка
М. Камински
44'
35'
ГОЛ! 0:2!
Л. Бенеш
Пас отдал
Ж. Домпе
Желтая карточка
С. Брюннер
33'
22'
ГОЛ! 0:1!
И. Ферай
Пас отдал
И. ван дер Бремпт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
20
Игнас ван дер Бремпт
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
10
Иммануэль Ферай
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
8
Ласло Бенеш
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Рон Шалленберг
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
7
Масайя Окугава
ЛП
8
Лукаш Пореба
ОП
15
Людовит Рейс
ЦП
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
90
Андраш Немет
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
2
Оувеян
26
Калас
35
Камински
27
Брюннер
30
Зегуйн
7
Мор
22
Идризи
9
Теродде
19
Караман
9
Топп
4-3-1-2
1
Фернандес
5
Хейер
5
Рамуш
20
ван дер Бремпт
5
Амбросиус
10
Ферай
28
Мефферт
8
Бенеш
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
22
Идризи
6
Шалленберг
6
Шалленберг
22
Идризи
7
Мор
20
Темпельман
20
Темпельман
7
Мор
9
Топп
11
Ласм
11
Ласм
9
Топп
27
Брюннер
7
Кабадайи
7
Кабадайи
27
Брюннер
91
Домпе
7
Окугава
7
Окугава
91
Домпе
8
Бенеш
8
Пореба
8
Пореба
8
Бенеш
10
Ферай
15
Рейс
15
Рейс
10
Ферай
19
Глатцель
90
Немет
90
Немет
19
Глатцель
Остались в запасе
Шальке-04
Гамбург
27
Мариус Мюллер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Тим Вальтер
Остались в запасе
27
Мариус Мюллер
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
44
Niklas Castelle
ЦФ
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
25
Николас Оливейра Кисиловски
ПЗ
10
Ансси Сухонен
ЦП
21
Левин Озтюнали
ПП
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Тим Вальтер
Статистика матча Шальке-04 - Гамбург
3
2
Всего ударов по воротам
26
8
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
11
5
Нарушения
13
10
Офсайды
2
0
Количество передач
441
377
Сейвы
2
4
Точность передач %
76
73
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
13
0
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
10
2
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Главный судья:
Свен Яблонски
(Бремен)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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