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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Фортуна - Шальке-04
Фортуна - Шальке-04: обзор матча 25 ноября 2023
Фортуна
25.11.2023, суббота, 22:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
5 : 3
Завершен
Шальке-04
13'
В. Вермей
19'
Ф. Клаус
26'
В. Вермей
65'
Х. Цолис
90+4'
Й. Немец
57'
М. Камински
74'
Т. Калас
75'
Б. Ласм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фортуна - Шальке-04
ГОЛ! 5:3!
Й. Немец
Пас отдал
Д. Ястржембски
90'
+4
Замена
Й. Немец
️️️️
Х. Цолис
90'
+2
Замена
T. Uchino
️️️️
Н. Гавори
90'
+1
84'
Замена
С. Полтер
️️️️
Б. Ласм
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
И. Йоуханнессон
76'
Замена
С. Аппелькамп
️️️️
Ф. Клаус
76'
75'
ГОЛ! 4:3!
Б. Ласм
Пас отдал
Б. Идризи
74'
ГОЛ! 4:2!
Т. Калас
Пас отдал
Т. Мор
66'
Замена
К. Топп
️️️️
Р. Шалленберг
ГОЛ! 4:1!
Х. Цолис
Пас отдал
И. Йоуханнессон
65'
60'
Желтая карточка
Р. Шалленберг
57'
ГОЛ! 3:1!
М. Камински
Пас отдал
Б. Ласм
Желтая карточка
А. Танака
54'
Замена
А. Танака
️️️️
М. Соботтка
48'
38'
Желтая карточка
П. Зегуйн
33'
Замена
Т. Мор
️️️️
Т. Оувеян
33'
Замена
П. Зегуйн
️️️️
Л. Темпельман
33'
Замена
Б. Идризи
️️️️
Д. Дрекслер
ГОЛ! 3:0!
В. Вермей
26'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Клаус
Пас отдал
Х. Цолис
19'
ГОЛ! 1:0!
В. Вермей
Пас отдал
Н. Гавори
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
ВР
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
31
Марсель Соботтка
(К)
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
30
Феликс Клаус
ЦП
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
2
Томас Оувеян
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
(К)
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
6
Рон Шалленберг
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
11
Брайан Ласм
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
22
Ао Танака
ЦП
8
Klaus Suso
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
11
Йона Немец
ЦФ
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
3-5-1-1
33
Кастенмайер
5
Зиберт
15
34
Гавори
8
31
Соботтка
16
Энгельхардт
30
Клаус
8
Йоуханнессон
17
Цолис
9
Вермей
3-3-1-1-2
1
Ферманн
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
41
Матрисиани
6
Шалленберг
2
Оувеян
20
Темпельман
24
Дрекслер
19
Караман
11
Ласм
34
Гавори
22
22
34
Гавори
31
Соботтка
22
Танака
22
Танака
31
Соботтка
8
Йоуханнессон
27
Ястржембски
27
Ястржембски
8
Йоуханнессон
30
Клаус
8
Аппелькамп
8
Аппелькамп
30
Клаус
17
Цолис
11
Немец
11
Немец
17
Цолис
20
Темпельман
30
Зегуйн
30
Зегуйн
20
Темпельман
24
Дрекслер
22
Идризи
22
Идризи
24
Дрекслер
2
Оувеян
7
Мор
7
Мор
2
Оувеян
6
Шалленберг
9
Топп
9
Топп
6
Шалленберг
11
Ласм
91
Полтер
91
Полтер
11
Ласм
Остались в запасе
Фортуна
Шальке-04
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Фортуна - Шальке-04
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Шредер
(Ганновер)
Стадион:
Меркур Шпиль-Арена
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