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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Гройтер Фюрт
Шальке-04 - Гройтер Фюрт: обзор матча 15 декабря 2023
Шальке-04
15.12.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
2 : 2
Завершен
Гройтер Фюрт
30'
К. Топп
74'
К. Караман
50'
Б. Хргота
77'
С. Аста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Гройтер Фюрт
85'
Замена
Л. Петков
️️️️
Д. Юнг
85'
Замена
O. Mhamdi
️️️️
Б. Хргота
Вторая желтая
Д. Джон Маркин
80'
77'
ГОЛ! 2:2!
С. Аста
76'
Замена
Д. Србени
️️️️
А. Зиб
76'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Р. Вагнер
ГОЛ! 2:1!
К. Караман
Пас отдал
Д. Джон Маркин
74'
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
С. Брюннер
72'
67'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
У. Хаддади
Замена
Л. Темпельман
️️️️
К. Топп
61'
50'
ГОЛ! 1:1!
Б. Хргота
48'
Желтая карточка
Д. Юнг
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
36'
Желтая карточка
Б. Идризи
33'
ГОЛ! 1:0!
К. Топп
Пас отдал
Б. Идризи
30'
Желтая карточка
П. Зегуйн
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
30
Пауль Зегуйн
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
66
Maximilian Dietz
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
37
Юлиан Грин
ЦП
19
Тим Лемперле
ЦФ
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
20
Лино Темпельман
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
29
Nelson Amadin
ЦФ
Гройтер Фюрт
1
Андреас Линде
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
29
E. Prib
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
27
Брюннер
30
Зегуйн
7
Мор
22
Идризи
9
Топп
9
Теродде
19
Караман
4-3-3
40
Урбиг
2
Аста
4
Хаддади
21
Юнг
4
66
18
Вагнер
37
Грин
10
Хргота
9
Зиб
19
Лемперле
27
Брюннер
41
Матрисиани
41
Матрисиани
27
Брюннер
9
Топп
20
Темпельман
20
Темпельман
9
Топп
4
Хаддади
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
4
Хаддади
10
Хргота
22
22
10
Хргота
18
Вагнер
14
Консбрух
14
Консбрух
18
Вагнер
21
Юнг
25
Петков
25
Петков
21
Юнг
9
Зиб
7
Србени
7
Србени
9
Зиб
Остались в запасе
Шальке-04
Гройтер Фюрт
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
29
Nelson Amadin
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
1
Андреас Линде
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
29
E. Prib
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Steven Van Der Sloot
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
41
Соичиро Козуки
ПВ
29
Nelson Amadin
ЦФ
Остались в запасе
1
Андреас Линде
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
29
E. Prib
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Шальке-04 - Гройтер Фюрт
3
1
1
Всего ударов по воротам
10
4
Удары в створ
7
2
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
1
2
Нарушения
8
8
Офсайды
0
3
Количество передач
222
248
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
77
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
6
3
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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