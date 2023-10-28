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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Ганновер-96
Шальке-04 - Ганновер-96: обзор матча 28 октября 2023
Шальке-04
28.10.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Ганновер-96
42'
Б. Ласм
72'
Л. Темпельман
77'
К. Караман
52'
E. Leopold
90'
М. Хальстенберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Ганновер-96
Желтая карточка
А. Уэдраого
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Кунце
90'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
М. Хальстенберг
Желтая карточка
Р. Ферманн
89'
87'
Замена
С. Эрнст
️️️️
С. Тойхерт
85'
Замена
E. Brooklyn
️️️️
Д. Кен
85'
Замена
К. Скотт
️️️️
Б. Арри-Мби
Замена
Т. Оувеян
️️️️
Т. Мор
83'
ГОЛ! 3:1!
К. Караман
Пас отдал
Д. Джон Маркин
77'
73'
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
ГОЛ! 2:1!
Л. Темпельман
Пас отдал
А. Уэдраого
72'
72'
Замена
Н. Тресольди
️️️️
Л. Шауб
Замена
С. Теродде
️️️️
Б. Ласм
71'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
Д. Дрекслер
65'
Желтая карточка
М. Камински
64'
52'
ГОЛ! 1:1!
E. Leopold
Пас отдал
Д. Кен
ГОЛ! 1:0!
Б. Ласм
Пас отдал
К. Караман
42'
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
(К)
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
20
Лино Темпельман
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
11
Брайан Ласм
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Шальке-04
32
Justin Heekeren
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
4-1-2-3
1
Ферманн
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
41
Матрисиани
20
Темпельман
7
Мор
24
Дрекслер
6
Шалленберг
19
Караман
11
Ласм
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
23
Дем
6
Кунце
17
Кен
8
21
Шауб
36
Тойхерт
9
Фогльзаммер
7
Мор
2
Оувеян
2
Оувеян
7
Мор
24
Дрекслер
8
Уэдраого
8
Уэдраого
24
Дрекслер
11
Ласм
9
Теродде
9
Теродде
11
Ласм
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
36
Тойхерт
15
Эрнст
15
Эрнст
36
Тойхерт
26
Арри-Мби
10
Скотт
10
Скотт
26
Арри-Мби
17
Кен
14
14
17
Кен
21
Шауб
7
Тресольди
7
Тресольди
21
Шауб
Остались в запасе
Шальке-04
Ганновер-96
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Остались в запасе
32
Justin Heekeren
ВР
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
41
Соичиро Козуки
ПВ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
13
Макс Кристиансен
ЦП
29
Kolja Oudenne
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Статистика матча Шальке-04 - Ганновер-96
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Главный судья:
Тимо Герах
(Ландау-Кейххайм)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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