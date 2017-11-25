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Томас Микуцкис
Статистика
Томас Микуцкис - статистика
Завершил карьеру
13 января 1983 (43)
#5 | Защитник
184 см | 78 кг
Литва
Статистика
Новости
Трансферы
Статистика по турнирам
Россия. ФНЛ 2017/2018
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Кубок 2016/2017
Россия. ФНЛ 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Россия. ФНЛ 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Россия. Премьер-лига 2014/2015
Россия. ФНЛ 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Россия. Кубок 2012/2013
Россия. ФНЛ 2012/2013
Товарищеские матчи. Сборные 2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Томь
19
1
0
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 25 тур
Волгарь
2 : 0
25.11.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Химки
3 : 1
18.11.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 23 тур
Авангард
3 : 3
12.11.2017
Томь
1' - 90'
78'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Томь
1 : 0
08.11.2017
Крылья Советов
1' - 90'
36'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Нижний Новгород
0 : 0
04.11.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 20 тур
Томь
0 : 0
29.10.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 19 тур
Ротор
2 : 0
21.10.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Томь
1 : 0
14.10.2017
Факел
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Томь
1 : 1
30.09.2017
Енисей
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 15 тур
Балтика
2 : 1
24.09.2017
Томь
1' - 90'
25'
Россия. ФНЛ, 14 тур
Томь
1 : 2
16.09.2017
Спартак-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 13 тур
Тамбов
3 : 1
10.09.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 12 тур
Томь
0 : 0
06.09.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 11 тур
Cибирь
1 : 0
02.09.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 10 тур
Томь
0 : 0
27.08.2017
Тюмень
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Сочи
2 : 0
19.08.2017
Томь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Томь
1 : 3
13.08.2017
Шинник
1' - 63'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Томь
2 : 1
09.08.2017
Волгарь
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Томь
2 : 1
05.08.2017
Химки
1' - 90'
47'
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