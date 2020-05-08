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Иван Матяж - статистика

Завершил карьеру
15 февраля 1988 (38), Донецк
#20 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Олимпик
17
4
1
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-Лига, 25 тур
Олимпик
0 : 2
08.05.2016
Сталь
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 24 тур
Металлист
1 : 0
30.04.2016
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
Шахтер
3 : 0
17.04.2016
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 21 тур
Олимпик
1 : 1
09.04.2016
Ворскла
1' - 90'
32'
Украина. Премьер-Лига, 20 тур
Говерла
0 : 2
03.04.2016
Олимпик
1' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 19 тур
Олимпик
1 : 1
20.03.2016
Волынь
1' - 70'
51'
Украина. Премьер-Лига, 18 тур
Александрия
0 : 0
12.03.2016
Олимпик
1' - 78'
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
Олимпик
1 : 1
06.03.2016
Заря
1' - 65'
Украина. Премьер-Лига, 16 тур
Карпаты
4 : 1
28.11.2015
Олимпик
1' - 90'
28'
16'
90'
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
Олимпик
0 : 3
20.11.2015
Динамо К
46' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 14 тур
Черноморец
0 : 2
07.11.2015
Олимпик
64' - 90'
76'
Украина. Премьер-Лига, 13 тур
Олимпик
1 : 1
31.10.2015
Днепр
79' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 11 тур
Олимпик
3 : 0
18.10.2015
Металлист
89' - 90'
90'
Украина. Премьер-Лига, 10 тур
Металлург
0 : 3
03.10.2015
Олимпик
64' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
Олимпик
2 : 3
26.09.2015
Шахтер
1' - 46'
Украина. Премьер-Лига, 8 тур
Ворскла
2 : 1
19.09.2015
Олимпик
1' - 74'
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
Волынь
1 : 0
29.08.2015
Олимпик
83' - 90'
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
Заря
4 : 0
09.08.2015
Олимпик
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