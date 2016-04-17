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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Олимпик
Шахтер - Олимпик: обзор матча 17 апреля 2016
Шахтер
17.04.2016, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-Лига, 22 тур
3 : 0
Завершен
Олимпик
46'
В. Нем
83'
Марлос (П)
90'
Эдуардо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шахтер - Олимпик
ГОЛ! 3:0!
Эдуардо
Пас отдал
В. Кобин
90'
84'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
А. Поступаленко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Марлос
83'
Замена
Тайсон
️️️️
В. Нем
70'
Замена
Марлос
️️️️
Бернард
70'
68'
Замена
В. Доронин
️️️️
В. Огиря
Желтая карточка
Т. Степаненко
66'
65'
Желтая карточка
А. Поступаленко
61'
Замена
М. Драченко
️️️️
В. Танчик
54'
Желтая карточка
В. Гошкодеря
Замена
Эдуардо
️️️️
А. Гладкий
46'
ГОЛ! 1:0!
В. Нем
46'
10'
Желтая карточка
К. Петров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
13
Вячеслав Шевчук
ЛЗ
27
Сергей Кривцов
ЦЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
14
Василий Кобин
ПЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
27
Тарас Степаненко
ОП
31
Дентиньо
ЦФ
18
Веллингтон Нем
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
11
Моха
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
Шахтер
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
10
Марлос
ПВ
9
Эдуардо
ЦФ
11
Тайсон
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
4-2-1-3
30
Пятов
13
Шевчук
27
Кривцов
18
Ордец
14
Кобин
17
Малышев
27
Степаненко
11
Бернард
20
Гладкий
18
Нем
31
Дентиньо
3-2-4-1
1
Махарадзе
90
Петров
4
Гришко
3
Парцвания
23
Немчанинов
13
Огиря
20
Матяж
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
11
Моха
34
Танчик
11
Бернард
10
Марлос
10
Марлос
11
Бернард
20
Гладкий
9
Эдуардо
9
Эдуардо
20
Гладкий
18
Нем
11
Тайсон
11
Тайсон
18
Нем
34
Танчик
7
Драченко
7
Драченко
34
Танчик
14
Поступаленко
7
Степанюк
7
Степанюк
14
Поступаленко
13
Огиря
8
Доронин
8
Доронин
13
Огиря
Остались в запасе
Шахтер
Олимпик
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Главный тренер
Мирча Луческу
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Каниболоцкий
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
21
Виктор Коваленко
АП
Остались в запасе
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
7
Сергей Шестаков
ПВ
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Шахтер - Олимпик
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Дердо
(Ильичевск)
Стадион:
Арена-Львов
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