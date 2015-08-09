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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Олимпик
Заря - Олимпик: обзор матча 09 августа 2015
Заря
09.08.2015, воскресенье, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 4 тур
4 : 0
Завершен
Олимпик
43'
Д. Липартия
62'
И. Петряк
82'
Ф. Будковский
85'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Олимпик
90'
Желтая карточка
И. Семенина
ГОЛ! 4:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
А. Караваев
85'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Будковский
Пас отдал
И. Петряк
82'
Замена
А. Пилявский
️️️️
И. Чайковский
80'
Замена
Д. Гречишкин
️️️️
А. Гордиенко
71'
69'
Замена
К. Нвамора
️️️️
Г. Кадымян
ГОЛ! 2:0!
И. Петряк
Пас отдал
Р. Малиновский
62'
54'
Замена
С. Шестаков
️️️️
Моха
Замена
Р. Малиновский
️️️️
Д. Липартия
54'
47'
Желтая карточка
Ш. Иса
46'
Замена
И. Семенина
️️️️
В. Огиря
ГОЛ! 1:0!
Д. Липартия
43'
Желтая карточка
Ф. Будковский
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
79
Андрей Пилявский
ЦЗ
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
6
Вячеслав Танковский
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
3-3-1-1-2
30
Шевченко
39
Опанасенко
44
Чечер
3
Сиваков
45
Гордиенко
4
Чайковский
20
Караваев
6
Каменюка
7
Петряк
28
Будковский
13
Липартия
4-3-2-1
1
Махарадзе
13
Огиря
25
Эмерсон
4
Гришко
33
Борзенко
11
Моха
99
Гошкодеря
8
Доронин
34
Танчик
23
Иса
92
Кадымян
4
Чайковский
79
Пилявский
79
Пилявский
4
Чайковский
45
Гордиенко
24
Гречишкин
24
Гречишкин
45
Гордиенко
13
Липартия
17
Малиновский
17
Малиновский
13
Липартия
13
Огиря
18
Семенина
18
Семенина
13
Огиря
11
Моха
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Моха
92
Кадымян
13
Нвамора
13
Нвамора
92
Кадымян
Остались в запасе
Заря
Олимпик
6
Вячеслав Танковский
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Остались в запасе
6
Вячеслав Танковский
ЦП
49
Дмитрий Луканов
ЦФ
91
Игорь Левченко
ВР
16
Григорий Ярмаш
ПЗ
Остались в запасе
16
Сергей Литовченко
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Заря - Олимпик
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Авангард
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