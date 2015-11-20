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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Динамо К
Олимпик - Динамо К: обзор матча 20 ноября 2015
Олимпик
20.11.2015, пятница, 20:00
Украина. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 3
Завершен
Динамо К
25'
А. Мораес
45+1'
Д. Гармаш
70'
О. Гусев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Динамо К
90'
+3
Желтая карточка
Ю. Бельханда
Желтая карточка
В. Танчик
90'
+3
78'
Замена
Л. Теодорчик
️️️️
А. Мораес
Замена
С. Шестаков
️️️️
Моха
76'
71'
Замена
С. Мякушко
️️️️
О. Гусев
70'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
О. Гусев
60'
Замена
С. Сидорчук
️️️️
Д. Гармаш
Желтая карточка
В. Гошкодеря
52'
Замена
И. Матяж
️️️️
С. Борзенко
46'
Замена
С. Конде
️️️️
Г. Кадымян
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Гармаш
Пас отдал
А. Мораес
Желтая карточка
Д. Гришко
32'
29'
Желтая карточка
М. Велозу
25'
ГОЛ! 0:1!
А. Мораес
Пас отдал
Д. Гармаш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
11
Моха
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Динамо К
1
Александр Шовковский
ВР
5
Антунеш
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
21
Данило Силва
ПЗ
3
Радосав Петрович
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
20
Юнес Бельханда
ЦП
44
Мигель Велозу
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
20
Олег Гусев
ПП
18
Алуизио Мораес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
18
Игорь Семенина
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Динамо К
23
Александр Рыбка
ВР
33
Сергей Мякушко
ЛВ
8
Евгений Макаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
91
Лукаш Теодорчик
ЦФ
11
Артем Кравец
ЦФ
4-4-1-1
16
Литовченко
33
Борзенко
4
Гришко
3
Парцвания
13
Огиря
7
Драченко
14
Поступаленко
11
Моха
99
Гошкодеря
34
Танчик
92
Кадымян
3-1-4-1-1
1
Шовковский
21
Данило Силва
15
Драгович
5
Антунеш
3
Петрович
20
Гусев
20
Бельханда
44
Велозу
29
Буяльский
19
Гармаш
18
Мораес
11
Моха
7
Шестаков
7
Шестаков
11
Моха
92
Кадымян
6
Конде
6
Конде
92
Кадымян
33
Борзенко
20
Матяж
20
Матяж
33
Борзенко
20
Гусев
33
Мякушко
33
Мякушко
20
Гусев
19
Гармаш
8
Сидорчук
8
Сидорчук
19
Гармаш
18
Мораес
91
Теодорчик
91
Теодорчик
18
Мораес
Остались в запасе
Олимпик
Динамо К
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Остались в запасе
18
Игорь Семенина
ЦП
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Остались в запасе
23
Александр Рыбка
ВР
8
Евгений Макаренко
ЦП
37
Сергей Рыбалка
ЦП
11
Артем Кравец
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ребров
Статистика матча Олимпик - Динамо К
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
- : -
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Информация о матче
Главный судья:
Константин Труханов
(Харьков)
Стадион:
имени Банникова
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