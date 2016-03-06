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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Заря
Олимпик - Заря: обзор матча 06 марта 2016
Олимпик
06.03.2016, воскресенье, 15:00
Украина. Премьер-Лига, 17 тур
1 : 1
Завершен
Заря
71'
А. Поступаленко
58'
Ф. Будковский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Заря
89'
Замена
Я. Квасов
️️️️
Ф. Будковский
Замена
С. Конде
️️️️
В. Федорив
83'
Желтая карточка
В. Танчик
81'
78'
Замена
А. Тотовицкий
️️️️
В. Танковский
Замена
М. Драченко
️️️️
А. Поступаленко
78'
Желтая карточка
С. Шестаков
76'
72'
Замена
Д. Липартия
️️️️
Ж. Любенович
ГОЛ! 1:1!
А. Поступаленко
Пас отдал
В. Гошкодеря
71'
Замена
Р. Степанюк
️️️️
И. Матяж
65'
Желтая карточка
В. Федорив
65'
58'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Будковский
Пас отдал
Н. Каменюка
Желтая карточка
К. Петров
56'
Желтая карточка
Д. Немчанинов
50'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
23
Дмитрий Немчанинов
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
90
Кирилл Петров
ЦЗ
20
Иван Матяж
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
7
Сергей Шестаков
ПВ
34
Владимир Танчик
ПВ
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Желько Любенович
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
28
Филипп Будковский
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
6
Секу Конде
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
89
Александр Волков
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
5
Андрей Тотовицкий
АП
17
Ярослав Квасов
ЦФ
13
Джаба Липартия
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
4-4-2
1
Махарадзе
24
Федорив
13
Огиря
90
Петров
23
Немчанинов
20
Матяж
11
Моха
99
Гошкодеря
14
Поступаленко
7
Шестаков
34
Танчик
4-1-3-1-1
30
Шевченко
20
Караваев
13
Форстер
39
Опанасенко
3
Сиваков
4
Чайковский
6
Танковский
22
Любенович
6
Каменюка
7
Петряк
28
Будковский
14
Поступаленко
7
Драченко
7
Драченко
14
Поступаленко
24
Федорив
6
Конде
6
Конде
24
Федорив
20
Матяж
7
Степанюк
7
Степанюк
20
Матяж
28
Будковский
17
Квасов
17
Квасов
28
Будковский
6
Танковский
5
Тотовицкий
5
Тотовицкий
6
Танковский
22
Любенович
13
Липартия
13
Липартия
22
Любенович
Остались в запасе
Олимпик
Заря
89
Александр Волков
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
89
Александр Волков
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
8
Владимир Доронин
ЦП
45
Владислав Хомутов
ЦП
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
11
Паулиньо
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Олимпик - Заря
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Березка
(Киев)
Стадион:
имени Банникова
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