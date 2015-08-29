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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Волынь - Олимпик
Волынь - Олимпик: обзор матча 29 августа 2015
Волынь
29.08.2015, суббота, 19:30
Украина. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Олимпик
90+4'
В. Шарпар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волынь - Олимпик
ГОЛ! 1:0!
В. Шарпар
Пас отдал
Ф. Матей
90'
+4
90'
+1
Желтая карточка
В. Гошкодеря
87'
Замена
Моха
️️️️
В. Танчик
Желтая карточка
Ф. Матей
86'
Замена
М. Горопевшек
️️️️
С. Кравченко
84'
83'
Замена
И. Матяж
️️️️
А. Поступаленко
Желтая карточка
И. Жунич
81'
Желтая карточка
С. Политыло
76'
Замена
Р. Никитюк
️️️️
Е. Бохашвили
64'
59'
Желтая карточка
А. Поступаленко
48'
Желтая карточка
Д. Гришко
48'
Желтая карточка
С. Конде
Желтая карточка
В. Шарпар
41'
Замена
Е. Бохашвили
️️️️
А. Кобахидзе
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волынь
35
Богдан Шуст
ВР
16
Галь Шиш
ЛЗ
5
Ивица Жунич
ЦЗ
31
Артем Шабанов
ЦП
11
Вячеслав Шарпар
ЦП
14
Сергей Кравченко
ЦП
30
Александр Кобахидзе
ЦП
93
Флорентин Матей
ЦП
89
Сергей Политыло
ЦП
7
Олег Герасимюк
ЦП
7
Редван Мемешев
ЦФ
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Волынь
42
Виталий Недилько
ВР
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
24
Миха Горопевшек
ЦЗ
26
Роман Никитюк
ЦЗ
77
Евгений Бохашвили
ЦФ
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
11
Моха
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
23
Шериф Иса
АП
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
2-5-2-1
35
Шуст
16
Шиш
5
Жунич
30
Кобахидзе
93
Матей
89
Политыло
7
Герасимюк
14
Кравченко
11
Шарпар
31
Шабанов
7
Мемешев
3-2-3-1-1
1
Махарадзе
6
Конде
3
Парцвания
4
Гришко
33
Борзенко
13
Огиря
7
Драченко
14
Поступаленко
99
Гошкодеря
34
Танчик
92
Кадымян
14
Кравченко
24
Горопевшек
24
Горопевшек
14
Кравченко
Бохашвили
26
Никитюк
26
Никитюк
Бохашвили
30
Кобахидзе
77
Бохашвили
77
Бохашвили
30
Кобахидзе
34
Танчик
11
Моха
11
Моха
34
Танчик
14
Поступаленко
20
Матяж
20
Матяж
14
Поступаленко
Остались в запасе
Волынь
Олимпик
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Главный тренер
Виталий Кварцяный
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
Остались в запасе
13
Владислав Шаповал
ЛЗ
42
Виталий Недилько
ВР
Остались в запасе
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
23
Шериф Иса
АП
Главный тренер
Виталий Кварцяный
Статистика матча Волынь - Олимпик
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Волынь
Украина. Плей-офф, 10 тур
Днепр
0 : 0
31.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 9 тур
Волынь
0 : 1
27.05.2017
Карпаты
Украина. Плей-офф, 8 тур
Звезда К
2 : 0
20.05.2017
Волынь
Украина. Плей-офф, 7 тур
Волынь
0 : 1
12.05.2017
Сталь
Украина. Плей-офф, 6 тур
Волынь
0 : 1
05.05.2017
Ворскла
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Информация о матче
Стадион:
Авангард
Новости команд
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Волынь
Олимпик
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
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10
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6
«Шахтер» и «Динамо» сыграют уже во втором туре УПЛ
2017.06.03 07:42
2
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
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