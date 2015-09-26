Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Олимпик - Шахтер
Олимпик - Шахтер: обзор матча 26 сентября 2015
Олимпик
26.09.2015, суббота, 14:00
Украина. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
Шахтер
18'
Г. Кадымян
67'
В. Лысенко
38'
А. Тейшейра (П)
78'
Д. Срна (П)
90'
А. Тейшейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпик - Шахтер
90'
+4
Желтая карточка
А. Тейшейра
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Тейшейра
Пас отдал
Т. Степаненко
Желтая карточка
В. Огиря
85'
78'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Д. Срна
Вторая желтая
С. Конде
77'
76'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
Замена
М. Драченко
️️️️
В. Танчик
71'
70'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Марлос
69'
Желтая карточка
Бернард
Желтая карточка
А. Поступаленко
68'
ГОЛ! 2:1!
В. Лысенко
67'
Замена
А. Поступаленко
️️️️
Г. Кадымян
63'
62'
Замена
Бернард
️️️️
Тайсон
Желтая карточка
В. Лысенко
55'
Замена
В. Лысенко
️️️️
И. Матяж
46'
38'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Тейшейра
Желтая карточка
Д. Гришко
37'
Желтая карточка
Т. Парцвания
24'
19'
Замена
А. Кучер
️️️️
А. Гладкий
Пенальти не реализован!
Г. Кадымян
18'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кадымян
18'
16'
Красная карточка
И. Ордец
Желтая карточка
С. Конде
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпик
1
Заури Махарадзе
ВР
33
Сергей Борзенко
ЦЗ
6
Секу Конде
ЦЗ
4
Дмитрий Гришко
ЦЗ
3
Темур Парцвания
ЦЗ
13
Владислав Огиря
ЦЗ
11
Моха
ЦП
99
Виталий Гошкодеря
ЦП
20
Иван Матяж
ЦП
34
Владимир Танчик
ПВ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
Шахтер
30
Андрей Пятов
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
18
Иван Ордец
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
33
Дарио Срна
ПЗ
27
Тарас Степаненко
ОП
7
Фред
ЦП
11
Алекс Тейшейра
АП
10
Марлос
ПВ
11
Тайсон
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Олимпик
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
7
Максим Драченко
ЦП
8
Владимир Доронин
ЦП
14
Антон Поступаленко
ЦП
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
7
Владимир Лысенко
ЦФ
Шахтер
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
50
Александр Кучер
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
17
Максим Малышев
ОП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Эдуардо
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Махарадзе
4
Гришко
3
Парцвания
13
Огиря
6
Конде
33
Борзенко
11
Моха
99
Гошкодеря
20
Матяж
34
Танчик
92
Кадымян
4-1-1-2-2
30
Пятов
33
Срна
18
Ордец
44
Ракицкий
31
Исмаили
27
Степаненко
7
Фред
10
Марлос
11
Тейшейра
20
Гладкий
11
Тайсон
34
Танчик
7
Драченко
7
Драченко
34
Танчик
92
Кадымян
14
Поступаленко
14
Поступаленко
92
Кадымян
20
Матяж
7
Лысенко
7
Лысенко
20
Матяж
20
Гладкий
50
Кучер
50
Кучер
20
Гладкий
10
Марлос
21
Коваленко
21
Коваленко
10
Марлос
11
Тайсон
11
Бернард
11
Бернард
11
Тайсон
Остались в запасе
Олимпик
Шахтер
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
13
Кельвин Нвамора
ЦФ
16
Сергей Литовченко
ВР
25
Эмерсон
ЦЗ
8
Владимир Доронин
ЦП
Остались в запасе
29
Богдан Сарнавский
ВР
6
Марсио Азеведо
ЦЗ
17
Максим Малышев
ОП
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Олимпик - Шахтер
6
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Львов
1 : 1
09.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Рух
3 : 0
06.05.2021
Олимпик
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Олимпик
0 : 3
02.05.2021
Ингулец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Олимпик
2 : 1
28.04.2021
Заря
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Заря
2 : 1
25.04.2021
Олимпик
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
- : -
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
1 : 0
21.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Главный судья:
Иван Бондарь
(Киев)
Стадион:
Олимпик
Новости команд
Все
Олимпик
Шахтер
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Олимпик» снялся с чемпионата Украины
2021.07.08 21:56
Яя Туре после трех месяцев работы покинул «Олимпик». Он может войти в штаб «Ахмата»
2021.05.23 16:48
2
Яя Туре может войти в тренерский штаб клуба РПЛ этим летом
2021.05.20 17:58
6
Журналист Моралес – о президенте «Олимпика» Гельзине: «После одного из матчей охранники этого чепушилы гасили молодежь «Металлурга» З»
2021.03.07 14:14
2
«Меняйте, сука, их всех». Президент «Олимпика» Гельзин после донецкого дерби назвал пидорасами судью и главу комитета арбитров
2021.03.06 21:57
17
«Шахтер» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Украина: шансы «Шахтера» и «Динамо Киев» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Лига чемпионов. «Шахтер» проиграл «Спортингу» на «Стэмфорд Бридж» (0:1)
3 ноября
2
«Шахтер» – «Спортинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+