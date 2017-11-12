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Инал Гетигежев
Статистика
Инал Гетигежев - статистика
Завершил карьеру
23 мая 1987 (39), Ростов-на-Дону
#3 | Защитник
187 см | 80 кг
Россия
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Россия. Первый дивизион 2010
Россия. Первый дивизион 2008
Россия. Премьер-лига 2006
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 23 тур
Зенит-2
1 : 2
12.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 22 тур
Оренбург
1 : 0
08.11.2017
Енисей
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Балтика
0 : 1
04.11.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 20 тур
Оренбург
2 : 1
29.10.2017
Спартак-2
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 19 тур
Оренбург
1 : 1
21.10.2017
Авангард
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 18 тур
Cибирь
0 : 1
14.10.2017
Оренбург
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 17 тур
Оренбург
3 : 0
07.10.2017
Тюмень
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 15 тур
Оренбург
1 : 0
24.09.2017
Шинник
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 10 тур
Нижний Новгород
0 : 1
27.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 9 тур
Оренбург
2 : 0
19.08.2017
Луч
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Кубань (ЛФЛ)
4 : 1
13.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Оренбург
2 : 2
09.08.2017
Ротор
88' - 90'
Россия. ФНЛ, 6 тур
Факел
0 : 1
05.08.2017
Оренбург
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Оренбург
1 : 0
30.07.2017
Зенит-2
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Оренбург
2 : 1
08.07.2017
Тамбов
1' - 90'
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