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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Авангард
Оренбург - Авангард: обзор матча 21 октября 2017
Оренбург
21.10.2017, суббота, 14:00
Россия. ФНЛ, 19 тур
1 : 1
Завершен
Авангард
58'
Х. Мамтов
23'
Д. Коробов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Авангард
87'
Замена
А. Войнов
️️️️
Д. Никитин
Замена
А. Делькин
️️️️
Д. Ефремов
81'
78'
Замена
А. Федчук
️️️️
Д. Коробов
Замена
С. Серченков
️️️️
В. Парняков
73'
69'
Замена
Д. Войнов
️️️️
А. Митасов
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
58'
46'
Замена
Р. Болов
️️️️
Х. Аппаев
Замена
Ф. Васиев
️️️️
А. Попов
46'
23'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Коробов
Желтая карточка
Д. Андреев
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
39
Евгений Фролов
ВР
2
Силвие Бегич
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
8
Григорий Чиркин
ЦП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Федотов
Авангард
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
5
Денис Никитин
ПЗ
36
Азамат Гурфов
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
9
Артем Митасов
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
73
Дмитрий Чванов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
8
Сергей Серченков
ПВ
90
Артем Делькин
ЦФ
Авангард
17
Станислав Козырев
ВР
22
Александр Войнов
ЦЗ
9
Никита Имуллин
ОП
21
Денис Войнов
ЦП
17
Денис Синяев
АП
10
Артем Федчук
ЦФ
88
Руслан Болов
ЦФ
3-2-1-2-1
39
Фролов
15
Андреев
10
Парняков
3
Удалый
58
Ойеволе
12
Малых
8
Чиркин
22
Ефремов
18
Попов
9
Мамтов
4-3-2-1
1
Саутин
5
Никитин
4
Дашаев
25
Концедалов
71
Багаев
36
Гурфов
52
Нетфуллин
9
Митасов
10
Альшин
7
Коробов
14
Аппаев
18
Попов
26
Васиев
26
Васиев
18
Попов
10
Парняков
8
Серченков
8
Серченков
10
Парняков
22
Ефремов
90
Делькин
90
Делькин
22
Ефремов
5
Никитин
22
Войнов
22
Войнов
5
Никитин
9
Митасов
21
Войнов
21
Войнов
9
Митасов
7
Коробов
10
Федчук
10
Федчук
7
Коробов
14
Аппаев
88
Болов
88
Болов
14
Аппаев
Остались в запасе
Оренбург
Авангард
9
Александр Руденко
ВР
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
Главный тренер
Владимир Федотов
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Остались в запасе
9
Александр Руденко
ВР
73
Дмитрий Чванов
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
17
Тарас Царикаев
ОП
14
Игорь Коронов
ПП
Остались в запасе
9
Никита Имуллин
ОП
17
Станислав Козырев
ВР
17
Денис Синяев
АП
Главный тренер
Владимир Федотов
Главный тренер
Хасанби Биджиев
Статистика матча Оренбург - Авангард
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Газовик
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