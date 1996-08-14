|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.1996
|1' -90'
|Алания (Владикавказ)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|19.10.1996
|1' -90'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|02.10.1996
|1' -90'
|Торпедо-Лужники (Москва)
|0:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|21.09.1996
|1' -90'
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|3:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|07.09.1996
|1' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|17.08.1996
|1' -90'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|1:2
|Локомотив НН (Нижний Новгород)
|14.08.1996
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|2:0
|Локомотив НН (Нижний Новгород)