|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Таврия
|21
|2
|0
|9
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.05.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Металлург (Донецк)
|81'
|28.04.2014
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|1:1
|Таврия (Симферополь)
|23.04.2014
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|59'
|13.04.2014
|1' -90'
|Металлист (Харьков)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|76'
|16.03.2014
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Динамо (Киев)
|30.11.2013
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|49'
|24.11.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|2:2
|Волынь (Луцк)
|38'
|09.11.2013
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:0
|Таврия (Симферополь)
|02.11.2013
|1' -90'
|Мариуполь (Мариуполь)
|1:2
|Таврия (Симферополь)
|04.10.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|29.09.2013
|1' -90'
|Карпаты (Львов)
|2:1
|Таврия (Симферополь)
|79' 42'
|15.09.2013
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|41'
|30.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|3:1
|Металлург (Запорожье)
|39'
|25.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:2
|Черноморец (Одесса)
|70'
|18.08.2013
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|2:0
|Таврия (Симферополь)
|10.08.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:4
|Шахтер (Донецк)
|28.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|1:3
|Говерла (Ужгород)
|21.07.2013
|1' -90'
|Волынь (Луцк)
|1:0
|Таврия (Симферополь)
|12.07.2013
|1' -90'
|Таврия (Симферополь)
|0:2
|Заря (Луганск)