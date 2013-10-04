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    Анис Буссаиди - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Анис
    Фамилия Буссаиди
    Состав Без клуба
    Родной город Тунис
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 10 апреля 1981 (41 год)
    Рост 186
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 21 2 0 9 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.05.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Металлург (Донецк)
    81'
    28.04.2014 1' -90' Ворскла (Полтава) 1:1 Таврия (Симферополь)
    23.04.2014 1' -90' Шахтер (Донецк) 2:1 Таврия (Симферополь)
    59'
    13.04.2014 1' -90' Металлист (Харьков) 1:0 Таврия (Симферополь)
    76'
    16.03.2014 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Динамо (Киев)
    30.11.2013 1' -90' Говерла (Ужгород) 2:1 Таврия (Симферополь)
    49'
    24.11.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 2:2 Волынь (Луцк)
    38'
    09.11.2013 1' -90' Заря (Луганск) 0:0 Таврия (Симферополь)
    02.11.2013 1' -90' Мариуполь (Мариуполь) 1:2 Таврия (Симферополь)
    04.10.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:1 Ворскла (Полтава)
    29.09.2013 1' -90' Карпаты (Львов) 2:1 Таврия (Симферополь)
    79' 42'
    15.09.2013 1' -90' Днепр (Днепр) 1:0 Таврия (Симферополь)
    41'
    30.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 3:1 Металлург (Запорожье)
    39'
    25.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:2 Черноморец (Одесса)
    70'
    18.08.2013 1' -90' Динамо (Киев) 2:0 Таврия (Симферополь)
    10.08.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:4 Шахтер (Донецк)
    28.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 1:3 Говерла (Ужгород)
    21.07.2013 1' -90' Волынь (Луцк) 1:0 Таврия (Симферополь)
    12.07.2013 1' -90' Таврия (Симферополь) 0:2 Заря (Луганск)
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