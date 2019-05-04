Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Фелипе - статистика

Завершил карьеру
15 мая 1987 (39), Американа
#20 | Защитник
193 см | 85 кг
Бразилия | Италия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганновер-96
14
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Бундеслига, 32 тур
Бавария
3 : 1
04.05.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2019
Майнц
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 30 тур
Герта
0 : 0
21.04.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 29 тур
Ганновер-96
0 : 1
13.04.2019
Боруссия М
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 28 тур
Вольфсбург
3 : 1
06.04.2019
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 27 тур
Ганновер-96
0 : 1
31.03.2019
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 25 тур
Ганновер-96
2 : 3
10.03.2019
Байер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 24 тур
Штутгарт
5 : 1
03.03.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 23 тур
Ганновер-96
0 : 3
24.02.2019
Айнтрахт
1' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 22 тур
Хоффенхайм
3 : 0
16.02.2019
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 18 тур
Ганновер-96
0 : 1
19.01.2019
Вердер
Был в запасе
Германия. Бундеслига, 17 тур
Ганновер-96
0 : 1
22.12.2018
Фортуна
1' - 90'
60'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Фрайбург
1 : 1
19.12.2018
Ганновер-96
1' - 90'
14'
42'
Германия. Бундеслига, 15 тур
Ганновер-96
0 : 4
15.12.2018
Бавария
1' - 90'
13'
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
3 : 1
03.11.2018
Ганновер-96
1' - 37'
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 2
20.10.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 7 тур
Ганновер-96
3 : 1
06.10.2018
Штутгарт
1' - 90'
Германия. Бундеслига, 6 тур
Айнтрахт
4 : 1
30.09.2018
Ганновер-96
1' - 90'
Главные новости
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
2
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
7
Стало известно, вернется ли Головин в РПЛ
13:47
Агент жестко разоблачил личность Галицкого: «Давным-давно стоит снять розовые очки»
13:31
19
Генич публично оскорбил клуб РПЛ
13:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+