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Раул Русеску
Статистика
Раул Русеску - статистика
Завершил карьеру
9 июля 1988 (38), Рамничу Валчя
#24 | Нападающий
178 см | 73 кг
Румыния
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2016/2017
Товарищеские матчи. Сборные 2016
Турция. Суперлига 2016/2017
Лига Европы 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Испания. Примера 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Лига Европы 2009/2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Османлыспор
7
3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Османлыспор
0 : 3
23.02.2017
Олимпиакос
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Олимпиакос
0 : 0
16.02.2017
Османлыспор
81' - 90'
Лига Европы, 6 тур
Османлыспор
2 : 0
08.12.2016
Цюрих
78' - 90'
Лига Европы, 5 тур
ФКСБ
2 : 1
24.11.2016
Османлыспор
1' - 90'
Лига Европы, 4 тур
Вильярреал
1 : 2
03.11.2016
Османлыспор
73' - 90'
75'
Лига Европы, 3 тур
Османлыспор
2 : 2
20.10.2016
Вильярреал
1' - 80'
23, 24'
Лига Европы, 2 тур
Цюрих
2 : 1
29.09.2016
Османлыспор
1' - 72'
Лига Европы, 1 тур
Османлыспор
2 : 0
15.09.2016
ФКСБ
78' - 90'
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