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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Османлыспор - Цюрих
Османлыспор - Цюрих: обзор матча 08 декабря 2016
Османлыспор
08.12.2016, четверг, 19:00
Лига Европы, группа L, 6 тур
2 : 0
Завершен
Цюрих
73'
Д. Деларж
89'
Э. Килиджаслан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Цюрих
Желтая карточка
А. Умар
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
Б. Кукели
ГОЛ! 2:0!
Э. Килиджаслан
Пас отдал
А. Умар
89'
Замена
Э. Килиджаслан
️️️️
А. Регаттен
87'
85'
Желтая карточка
М. Шенбехлер
Замена
Р. Русеску
️️️️
П. Вебо
78'
77'
Замена
М. Коне
️️️️
К. Возер
Замена
А. Умар
️️️️
Д. Деларж
74'
ГОЛ! 1:0!
Д. Деларж
Пас отдал
А. Махер
73'
68'
Замена
М. Шенбехлер
️️️️
Д. Кавушевич
60'
Замена
А. Садику
️️️️
С. Брюннер
50'
Желтая карточка
Р. Родригес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Адам Махер
АП
6
Мехмет Гювен
ПП
9
Пьер Вебо
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
17
Умару Бангура
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
41
Кай Возер
ЛП
16
Бурим Кукели
ЦП
29
Саньон Сарр
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
9
Абель Руис
ЦФ
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Цюрих
31
Новем Бауманн
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
19
Армандо Садику
ЦФ
14
Мусса Коне
ЦФ
4-3-1-2
99
Карчемарскас
26
Прохазка
61
Джурукшу
8
Пинту
8
Врсаевич
17
Регаттен
5
Ндиайе
6
Гювен
6
Махер
28
Деларж
9
Вебо
4-5-1
1
Ванинс
27
Брюннер
13
Неф
22
Кечоевич
17
Бангура
16
Кукели
29
Сарр
7
Винтер
8
Родригес
41
Возер
21
Кавушевич
17
Регаттен
11
Килиджаслан
11
Килиджаслан
17
Регаттен
28
Деларж
30
Умар
30
Умар
28
Деларж
9
Вебо
24
Русеску
24
Русеску
9
Вебо
21
Кавушевич
27
Шенбехлер
27
Шенбехлер
21
Кавушевич
27
Брюннер
19
Садику
19
Садику
27
Брюннер
41
Возер
14
Коне
14
Коне
41
Возер
Остались в запасе
Османлыспор
Цюрих
9
Абель Руис
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
31
Новем Бауманн
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Остались в запасе
9
Абель Руис
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
14
Шейк Диабате
ЦФ
Остались в запасе
31
Новем Бауманн
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
24
Михаэль Кемптер
ЦЗ
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Ульрих Форте
Статистика матча Османлыспор - Цюрих
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Информация о матче
Главный судья:
Матей Юг
(Любляна)
Стадион:
Летцигрунд
Новости команд
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Османлыспор
Цюрих
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