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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Османлыспор
Вильярреал - Османлыспор: обзор матча 03 ноября 2016
Вильярреал
03.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа L, 4 тур
1 : 2
Завершен
Османлыспор
48'
Родри
8'
П. Вебо
75'
Р. Русеску
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Османлыспор
86'
Замена
А. Демир
️️️️
М. Чагыран
Замена
Н. Сансоне
️️️️
Джонатан
81'
75'
ГОЛ! 1:2!
Р. Русеску
73'
Замена
Р. Русеску
️️️️
П. Вебо
70'
Желтая карточка
М. Чагыран
Замена
С. Кастильехо
️️️️
Д. Черышев
69'
67'
Замена
А. Регаттен
️️️️
Д. Деларж
Замена
Пато
️️️️
Р. Борре
63'
Желтая карточка
В. Руис
56'
ГОЛ! 1:1!
Родри
48'
39'
Желтая карточка
М. Байир
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Вебо
Пас отдал
В. Прохазка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
6
Джонатан
ПП
19
Рафаэль Борре
ЦФ
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
6
Адам Махер
АП
6
Муса Чагыран
ПП
28
Джон Деларж
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЦФ
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
17
Адриен Регаттен
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Андрес
3
Анхель
2
Рукавина
27
Гонсалес
4
Руис
16
Родри
21
Сориано
6
Джонатан
90
Черышев
94
Бакамбу
19
Борре
4-2-1-3
25
Арикан
61
Джурукшу
8
Пинту
33
Байир
26
Прохазка
6
Чагыран
5
Ндиайе
6
Махер
9
Вебо
30
Умар
28
Деларж
6
Джонатан
11
Сансоне
11
Сансоне
6
Джонатан
90
Черышев
70
Кастильехо
70
Кастильехо
90
Черышев
19
Борре
12
Пато
12
Пато
19
Борре
6
Чагыран
5
Демир
5
Демир
6
Чагыран
28
Деларж
17
Регаттен
17
Регаттен
28
Деларж
9
Вебо
24
Русеску
24
Русеску
9
Вебо
Остались в запасе
Вильярреал
Османлыспор
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Главный тренер
Фран Эскриба
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
37
Матео Мусаккио
ЦЗ
14
Мануэль Тригерос
ЦП
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
Главный тренер
Фран Эскриба
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Вильярреал - Османлыспор
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Главный судья:
Харальд Лехнер
(Вена)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
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