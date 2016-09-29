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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Цюрих - Османлыспор
Цюрих - Османлыспор: обзор матча 29 сентября 2016
Цюрих
29.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 2 тур
2 : 1
Завершен
Османлыспор
45'
М. Шенбехлер
79'
Д. Кавушевич
73'
А. Махер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Цюрих - Османлыспор
Замена
Ж. Япи
️️️️
О. Буфф
88'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кавушевич
Пас отдал
А. Винтер
79'
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Махер
Пас отдал
А. Умар
72'
Замена
Ш. Диабате
️️️️
Р. Русеску
Замена
А. Винтер
️️️️
М. Шенбехлер
70'
67'
Замена
А. Умар
️️️️
Д. Деларж
61'
Замена
А. Махер
️️️️
М. Чагыран
Замена
Р. Родригес
️️️️
М. Коне
55'
ГОЛ! 1:0!
М. Шенбехлер
Пас отдал
Б. Кукели
45'
36'
Желтая карточка
М. Чагыран
Пенальти не реализован!
Д. Кавушевич
26'
Желтая карточка
М. Шенбехлер
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цюрих
1
Андрис Ванинс
ВР
41
Кай Возер
ЦЗ
13
Ален Неф
ЦЗ
22
Иван Кечоевич
ЦЗ
27
Седрик Брюннер
ПЗ
29
Саньон Сарр
ОП
27
Марко Шенбехлер
ЦП
15
Оливер Буфф
ЦП
16
Бурим Кукели
ЦП
14
Мусса Коне
ПП
21
Дженгис Кавушевич
ЦФ
Главный тренер
Ульрих Форте
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
5
Айкут Демир
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
5
Баду Ндиайе
АП
6
Муса Чагыран
ПП
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Цюрих
32
Энтони Фавр
ВР
19
Армин Алешевич
ЦЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
19
Антонио Маркезано
ЦП
8
Роберто Родригес
ЦП
37
Жиль Япи
ЦП
7
Адриан Винтер
ЦП
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
14
Шейк Диабате
ЦФ
30
Амину Умар
ЦФ
4-1-4-1
1
Ванинс
41
Возер
13
Неф
22
Кечоевич
27
Брюннер
29
Сарр
27
Шенбехлер
15
Буфф
16
Кукели
14
Коне
21
Кавушевич
4-3-1-2
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
8
Пинту
8
Врсаевич
5
Демир
6
Чагыран
17
Регаттен
12
Лаваль
5
Ндиайе
24
Русеску
28
Деларж
14
Коне
8
Родригес
8
Родригес
14
Коне
15
Буфф
37
Япи
37
Япи
15
Буфф
27
Шенбехлер
7
Винтер
7
Винтер
27
Шенбехлер
6
Чагыран
6
Махер
6
Махер
6
Чагыран
24
Русеску
14
Диабате
14
Диабате
24
Русеску
28
Деларж
30
Умар
30
Умар
28
Деларж
Остались в запасе
Цюрих
Османлыспор
19
Армин Алешевич
ЦЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
19
Антонио Маркезано
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
19
Армин Алешевич
ЦЗ
10
Давиде Кьюменто
ЦП
32
Энтони Фавр
ВР
19
Антонио Маркезано
ЦП
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
25
Хакан Арикан
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
Главный тренер
Ульрих Форте
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Цюрих - Османлыспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
- : -
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 0
08.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Янг Бойз
3 : 5
01.11.2026
Цюрих
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Цюрих
0 : 0
10.10.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Сьон
1 : 1
19.09.2026
Цюрих
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Летцигрунд
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