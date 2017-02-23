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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Османлыспор - Олимпиакос
Османлыспор - Олимпиакос: обзор матча 23 февраля 2017
Османлыспор
23.02.2017, четверг, 19:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 3
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Олимпиакос
47'
К. Ансарифард
70'
Т. Эльюнусси
86'
К. Ансарифард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Олимпиакос
Желтая карточка
Тьеви
90'
+3
86'
Замена
А. Ромао
️️️️
К. Фортунис
86'
ГОЛ! 0:3!
К. Ансарифард
81'
Замена
Г. Мантатис
️️️️
Т. Эльюнусси
Замена
Д. Деларж
️️️️
А. Регаттен
75'
Замена
М. Гювен
️️️️
М. Чагыран
74'
70'
ГОЛ! 0:2!
Т. Эльюнусси
Пас отдал
А. Андруцос
Желтая карточка
А. Махер
67'
Замена
М. Байир
️️️️
Т. Пинту
67'
66'
Замена
А. Андруцос
️️️️
А. Мартинш
47'
ГОЛ! 0:1!
К. Ансарифард
Пас отдал
А. Ботиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
5
Баду Ндиайе
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
6
Муса Чагыран
ЦП
6
Адам Махер
ПП
23
Тьеви
ПВ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
3
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
18
Тарик Эльюнусси
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
28
Андре Мартинш
ПП
92
Себа
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
22
Луис Карлос
ЦП
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-4-1-1
99
Карчемарскас
8
Врсаевич
61
Джурукшу
26
Прохазка
8
Пинту
5
Ндиайе
17
Регаттен
6
Чагыран
6
Махер
23
Тьеви
9
Вебо
3-2-2-1-2
1
Леали
3
Да Кошта
90
Фигейраш
4
Ботиа
4
Рецос
26
Сиссоко
28
Мартинш
18
Эльюнусси
7
Фортунис
17
Ансарифард
92
Себа
8
Пинту
33
Байир
33
Байир
8
Пинту
6
Чагыран
6
Гювен
6
Гювен
6
Чагыран
17
Регаттен
28
Деларж
28
Деларж
17
Регаттен
28
Мартинш
16
Андруцос
16
Андруцос
28
Мартинш
7
Фортунис
15
Ромао
15
Ромао
7
Фортунис
18
Эльюнусси
77
Мантатис
77
Мантатис
18
Эльюнусси
Остались в запасе
Османлыспор
Олимпиакос
25
Хакан Арикан
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
22
Луис Карлос
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Паулу Бенту
Статистика матча Османлыспор - Олимпиакос
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Вад
(Будапешт)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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