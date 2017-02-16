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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Олимпиакос - Османлыспор
Олимпиакос - Османлыспор: обзор матча 16 февраля 2017
Олимпиакос
16.02.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, 1/16 финала
0 : 0
Ответный матч – 3 : 0
Завершен
Османлыспор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Османлыспор
90'
+4
Замена
М. Гювен
️️️️
Тьеви
Замена
К. Ансарифард
️️️️
А. Мартинш
87'
87'
Замена
А. Махер
️️️️
Л. Карлос
81'
Замена
Р. Русеску
️️️️
Д. Деларж
Замена
А. Ромао
️️️️
О. Кардосо
76'
Красная карточка
Б. Виана
74'
Замена
Г. Мантатис
️️️️
К. Фортунис
71'
Желтая карточка
А. Ботиа
65'
63'
Желтая карточка
Н. Джурукшу
61'
Желтая карточка
Т. Пинту
Желтая карточка
К. Фортунис
45'
+1
27'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
14'
Желтая карточка
Л. Карлос
Желтая карточка
П. Рецос
11'
Желтая карточка
Д. Фигейраш
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Никола Леали
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
90
Диого Фигейраш
ЦЗ
4
Панайотис Рецос
ЦЗ
4
Альберто Ботиа
ЦЗ
2
Бруно Виана
ЦЗ
16
Атанасиос Андруцос
ПЗ
28
Андре Мартинш
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
7
Оскар Кардосо
ЦФ
92
Себа
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Османлыспор
99
Жидрунас Карчемарскас
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
6
Муса Чагыран
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
5
Баду Ндиайе
АП
22
Луис Карлос
ПП
23
Тьеви
ПВ
28
Джон Деларж
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Олимпиакос
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Димитриос Николау
ЦЗ
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
15
Алексис Ромао
ЦП
77
Георгиос Мантатис
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
6
Мехмет Гювен
ЦП
24
Раул Русеску
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
3-2-1-1-2
1
Леали
4
Рецос
4
Ботиа
2
Виана
26
Сиссоко
16
Андруцос
28
Мартинш
7
Фортунис
92
Себа
7
Кардосо
4-3-2-1
99
Карчемарскас
61
Джурукшу
8
Пинту
8
Врсаевич
26
Прохазка
22
Карлос
17
Регаттен
6
Чагыран
23
Тьеви
5
Ндиайе
28
Деларж
7
Кардосо
15
Ромао
15
Ромао
7
Кардосо
7
Фортунис
77
Мантатис
77
Мантатис
7
Фортунис
28
Мартинш
17
Ансарифард
17
Ансарифард
28
Мартинш
22
Карлос
6
Махер
6
Махер
22
Карлос
23
Тьеви
6
Гювен
6
Гювен
23
Тьеви
28
Деларж
24
Русеску
24
Русеску
28
Деларж
Остались в запасе
Олимпиакос
Османлыспор
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Главный тренер
Паулу Бенту
25
Хакан Арикан
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Остались в запасе
43
Димитриос Николау
ЦЗ
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
44
Хуан Карлос Паредес
ПЗ
41
Андреас Бухалакис
ЦП
Остались в запасе
25
Хакан Арикан
ВР
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Статистика матча Олимпиакос - Османлыспор
4
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Информация о матче
Главный судья:
Рудди Буке
(Амьен)
Стадион:
Георгиос Караискакис
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