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Лига Европы 2026/2027
Османлыспор - Вильярреал
Османлыспор - Вильярреал: обзор матча 20 октября 2016
Османлыспор
20.10.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа L, 3 тур
2 : 2
Завершен
Вильярреал
23'
Р. Русеску
24'
Р. Русеску
56'
А. Н'Диайе
74'
Пато
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Османлыспор - Вильярреал
Желтая карточка
А. Демир
90'
83'
Желтая карточка
А. Гонсалес
82'
Замена
Н. Сансоне
️️️️
А. Н'Диайе
Замена
А. Регаттен
️️️️
Р. Русеску
80'
74'
ГОЛ! 2:2!
Пато
Пас отдал
А. Рукавина
70'
Замена
Р. Сориано
️️️️
Джонатан
65'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
Р. Борре
Замена
В. Прохазка
️️️️
А. Махер
57'
56'
ГОЛ! 2:1!
А. Н'Диайе
Пас отдал
С. Кастильехо
55'
Пенальти не реализован!
Бруно
Красная карточка
М. Гювен
53'
45'
Желтая карточка
С. Кастильехо
45'
Желтая карточка
Р. Борре
Замена
М. Гювен
️️️️
Р. Лаваль
39'
ГОЛ! 2:0!
Р. Русеску
Пас отдал
Б. Ндиайе
24'
ГОЛ! 1:0!
Р. Русеску
Пас отдал
А. Врсаевич
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Османлыспор
25
Хакан Арикан
ВР
8
Авдия Врсаевич
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
61
Нуман Джурукшу
ЦЗ
5
Айкут Демир
ЦЗ
12
Рахим Лаваль
ЦП
6
Адам Махер
АП
5
Баду Ндиайе
ПП
30
Амину Умар
ЦФ
28
Джон Деларж
ЦФ
24
Раул Русеску
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Вильярреал
1
Андрес
ВР
3
Хосе Анхель
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
21
Бруно
ЦП
6
Джонатан
ПП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
12
Пато
ЛФ
19
Рафаэль Борре
ЦФ
Главный тренер
Фран Эскриба
Османлыспор
94
Таха Аян
ВР
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
6
Мехмет Гювен
ЦП
17
Адриен Регаттен
ЦП
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Вильярреал
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
16
Родри
ОП
21
Роберто Сориано
ЦП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
4-2-1-3
25
Арикан
8
Врсаевич
61
Джурукшу
5
Демир
8
Пинту
12
Лаваль
5
Ндиайе
6
Махер
24
Русеску
28
Деларж
30
Умар
4-3-1-2
1
Андрес
23
Бонера
2
Рукавина
27
Гонсалес
3
Анхель
6
Джонатан
21
Бруно
21
Н'Диайе
70
Кастильехо
19
Борре
12
Пато
6
Махер
26
Прохазка
26
Прохазка
6
Махер
12
Лаваль
6
Гювен
6
Гювен
12
Лаваль
24
Русеску
17
Регаттен
17
Регаттен
24
Русеску
6
Джонатан
21
Сориано
21
Сориано
6
Джонатан
21
Н'Диайе
11
Сансоне
11
Сансоне
21
Н'Диайе
19
Борре
94
Бакамбу
94
Бакамбу
19
Борре
Остались в запасе
Османлыспор
Вильярреал
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
94
Таха Аян
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Фран Эскриба
Остались в запасе
11
Эрдал Килиджаслан
ЦФ
94
Таха Аян
ВР
33
Мухаммед Байир
ЦЗ
9
Пьер Вебо
ЦФ
Остались в запасе
25
Мариано Барбоса
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Мустафа Резит Акчай
Главный тренер
Фран Эскриба
Статистика матча Османлыспор - Вильярреал
1
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Османлыспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Акхисар Беледиеспор
2 : 1
18.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Османлыспор
2 : 3
13.05.2018
Бешикташ
Турция. Суперлига, 32 тур
Аланьяспор
1 : 1
05.05.2018
Османлыспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Османлыспор
1 : 4
29.04.2018
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 30 тур
Генчлербирлиги
0 : 3
21.04.2018
Османлыспор
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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