Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2023/2024 Италия. Серия А 2022/2023 Италия. Серия А 2020/2021 Бельгия. Плей-офф 2016/2017 Бельгия. Про-Лига 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Италия. Серия А 2013/2014 Италия. Кубок 2012/2013 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Трофей Луиджи Берлускони 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Италия. Серия А 2009/2010