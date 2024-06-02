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Лука Марроне
Статистика
Лука Марроне - статистика
Завершил карьеру
28 марта 1990 (36), Турин
#4 | Защитник
186 см | 75 кг
Италия
Статистика
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Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2020/2021
Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Трофей Луиджи Берлускони 2012
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лекко
8
0
0
4
0
Кремонезе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, Финал
Венеция
1 : 0
02.06.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, Финал
Кремонезе
0 : 0
30.05.2024
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Кремонезе
4 : 0
25.05.2024
Катанцаро
Был в запасе
Италия. Серия В, 1/2 финала
Катанцаро
2 : 2
21.05.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Кремонезе
3 : 0
10.05.2024
Циттаделла
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Парма
1 : 1
05.05.2024
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Кремонезе
2 : 1
01.05.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Венеция
2 : 1
26.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Катанцаро
0 : 0
20.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 33 тур
Кремонезе
1 : 2
13.04.2024
Тернана
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Бари
1 : 2
05.04.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Кремонезе
0 : 1
01.04.2024
Феральписало
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Модена
0 : 1
03.03.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Сампдория
1 : 2
27.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Кремонезе
2 : 2
24.02.2024
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Асколи
0 : 0
16.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 24 тур
Кремонезе
1 : 1
10.02.2024
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Лекко
0 : 1
03.02.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 22 тур
Феральписало
4 : 1
27.01.2024
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 21 тур
Лекко
1 : 3
20.01.2024
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
5 : 3
12.01.2024
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Лекко
2 : 1
26.12.2023
Зюйдтироль
46' - 90'
53'
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
2 : 2
23.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 17 тур
Лекко
2 : 3
17.12.2023
Тернана
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Сампдория
2 : 0
09.12.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 15 тур
Лекко
1 : 0
03.12.2023
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Комо
0 : 0
28.11.2023
Лекко
71' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Кремонезе
1 : 0
25.11.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 13 тур
Лекко
3 : 2
12.11.2023
Парма
1' - 78'
53'
Италия. Серия В, 2 тур
Лекко
0 : 0
08.11.2023
Специя
Был в запасе
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
1 : 1
05.11.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 11 тур
Палермо
1 : 2
29.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 9 тур
Козенца
3 : 0
07.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 8 тур
Циттаделла
2 : 1
01.10.2023
Лекко
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Лекко
1 : 2
26.09.2023
Феральписало
1' - 90'
57'
Италия. Серия В, 6 тур
Модена
0 : 0
23.09.2023
Лекко
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Лекко
0 : 2
16.09.2023
Брешиа
1' - 56'
48'
Италия. Серия В, 4 тур
Лекко
3 : 4
03.09.2023
Катанцаро
Был в запасе
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