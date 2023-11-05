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Расписание матчей
Италия. Серия B
Реджана 1919 - Лекко
Реджана 1919 - Лекко: обзор матча 05 ноября 2023
Реджана 1919
05.11.2023, воскресенье, 18:15
Италия. Серия В, 12 тур
1 : 1
Завершен
Лекко
26'
Ж. Антист
66'
Н. Бусо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реджана 1919 - Лекко
90'
+4
Замена
M. Battistini
️️️️
Д. Крочата
Желтая карточка
P. Rozzio
90'
+3
88'
Желтая карточка
M. Tordini
Замена
М. Сампиризи
️️️️
П. Шиминьски
83'
Замена
M. Varela Djamanca
️️️️
С. Гондо
83'
82'
Замена
Д. Дельи Инноченти
️️️️
А. Ионицэ
82'
Замена
M. Tordini
️️️️
Н. Бусо
Желтая карточка
П. Шиминьски
80'
68'
Замена
D. Guglielmotti
️️️️
G. Galli
66'
ГОЛ! 1:1!
Н. Бусо
Пас отдал
Ф. Лепоре
Замена
Ф. Мелегони
️️️️
Н. Гирма
63'
Замена
Д. Чрнигой
️️️️
Э. Кабаши
62'
Желтая карточка
Н. Гирма
59'
Желтая карточка
А. Бьянко
54'
41'
Желтая карточка
Ф. Лепоре
ГОЛ! 1:0!
Ж. Антист
Пас отдал
Н. Гирма
26'
24'
Желтая карточка
А. Серсанти
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реджана 1919
22
Франческо Барди
ВР
70
Эдоардо Пьераньоло
ЛЗ
25
Пшемыслав Шиминьски
ЦЗ
4
Paolo Rozzio
(К)
ЦЗ
27
Алессандро Маркандалли
ЦЗ
77
Элвис Кабаши
ЦП
42
Алессандро Бьянко
ЦП
80
Натан Гирма
ЦП
90
Маноло Портанова
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
11
Седрик Гондо
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Лекко
1
Riccardo Melgrati
ВР
4
Vedran Celjak
(К)
ЦЗ
6
Alessandro Bianconi
ЦЗ
17
Alessandro Caporale
ЦЗ
5
Алессандро Серсанти
ЦП
96
Giorgio Galli
ЦП
17
Артур Ионицэ
ЦП
21
Джованни Крочата
ЦП
9
Andrija Novakovich
ЦФ
32
Франко Лепоре
ЦФ
7
Николо Бусо
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Реджана 1919
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
31
Марио Сампиризи
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
24
F. Nardi
ЦФ
11
Muhamed Varela Djamanca
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Лекко
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
44
Davide Guglielmotti
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
13
Matteo Battistini
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
5
Дуччо Дельи Инноченти
ОП
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
11
Mattia Tordini
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
4-3-1-2
22
Барди
70
Пьераньоло
4
27
Маркандалли
25
Шиминьски
77
Кабаши
42
Бьянко
80
Гирма
90
Портанова
11
Гондо
9
Антист
3-4-3
1
4
6
17
96
17
Ионицэ
21
Крочата
5
Серсанти
7
Бусо
32
Лепоре
9
25
Шиминьски
31
Сампиризи
31
Сампиризи
25
Шиминьски
80
Гирма
72
Мелегони
72
Мелегони
80
Гирма
77
Кабаши
89
Чрнигой
89
Чрнигой
77
Кабаши
11
Гондо
11
11
11
Гондо
96
44
44
96
21
Крочата
13
13
21
Крочата
17
Ионицэ
5
Дельи Инноченти
5
Дельи Инноченти
17
Ионицэ
7
Бусо
11
11
7
Бусо
Остались в запасе
Реджана 1919
Лекко
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Главный тренер
Лучано Фоски
Остались в запасе
12
Джакомо Саталино
ВР
99
Alex Sposito
ВР
17
Lorenzo Libutti
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
8
Лука Чигарини
ЦП
21
Якопо Да Рива
ЦП
24
F. Nardi
ЦФ
10
Eric Lanini
ЦФ
Остались в запасе
22
Umberto Saracco
ВР
20
Francesco Donati
ЦЗ
4
Лука Марроне
ЦЗ
68
Brayan Boci
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
6
Luca Giudici
ЦП
18
Lorenzo Pinzauti
ЦФ
9
Umberto Eusepi
ЦФ
Главный тренер
Вильям Виали
Главный тренер
Лучано Фоски
Статистика матча Реджана 1919 - Лекко
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Реджана 1919
Италия. Серия В, 38 тур
Реджана 1919
1 : 0
08.05.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 37 тур
Модена
2 : 1
01.05.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 36 тур
Реджана 1919
1 : 1
25.04.2026
Палермо
Италия. Серия В, 35 тур
Падова
1 : 0
19.04.2026
Реджана 1919
Италия. Серия В, 34 тур
Реджана 1919
2 : 0
12.04.2026
Каррарезе
Лекко
Италия. Серия В, 38 тур
Лекко
2 : 3
10.05.2024
Модена
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
4 : 1
05.05.2024
Лекко
Италия. Серия В, 36 тур
Лекко
0 : 1
01.05.2024
Сампдория
Италия. Серия В, 35 тур
Парма
4 : 0
27.04.2024
Лекко
Италия. Серия В, 34 тур
Лекко
1 : 2
20.04.2024
Венеция
Информация о матче
Главный судья:
Париде Тремолада
(Монца)
Стадион:
Читта дель Триколоре
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