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Винсент Ногейра
Статистика
Винсент Ногейра - статистика
Завершил карьеру
16 января 1988 (38)
#5 | Полузащитник
170 см | 64 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Лига Европы 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Франция. Лига 1 2010/2011
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Страсбур
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Нант
1 : 0
19.05.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Тулуза
2 : 2
17.03.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Страсбур
1 : 3
09.03.2018
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Кан
2 : 0
04.03.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
5 : 2
17.02.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Страсбур
0 : 2
03.02.2018
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Лилль
2 : 1
28.01.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Страсбур
3 : 2
20.01.2018
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Марсель
2 : 0
16.01.2018
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Страсбур
0 : 2
12.01.2018
Генгам
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Бордо
0 : 3
08.12.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
Сент-Этьен
2 : 2
24.11.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Страсбур
2 : 1
18.11.2017
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Труа
3 : 0
04.11.2017
Страсбур
1' - 90'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
2 : 2
28.10.2017
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1 : 2
22.10.2017
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
3 : 3
15.10.2017
Марсель
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Монпелье
1 : 1
19.08.2017
Страсбур
Был в запасе
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