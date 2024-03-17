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Максим Гоналон
Статистика
Максим Гоналон - статистика
Завершил карьеру
10 марта 1989 (37), Венисьё
#25 | Полузащитник
187 см | 79 кг
Франция
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Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2023/2024
Франция. Лига 1 2023/2024
Франция. Лига 1 2022/2023
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Примера 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Испания. Кубок 2019/2020
Испания. Примера 2019/2020
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Лига Европы 2018/2019
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Италия. Серия А 2017/2018
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Лига Европы 2016/2017
Лига чемпионов 2016/2017
Товарищеские матчи 2016
Франция. Лига 1 2016/2017
Лига чемпионов 2015/2016
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2014/2015
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Франция. Кубок Лиги 2013/2014
Франция. Лига 1 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Суперкубок Франции 2012
Франция. Лига 1 2012/2013
Лига Чемпионов 2011/2012
Товарищеские матчи 2011
Франция. Кубок 2011/2012
Франция. Кубок лиги 2011/2012
Франция. Лига 1 2011/2012
Лига Чемпионов 2010/2011
Франция. Лига 1 2010/2011
Лига Чемпионов 2009/2010
Франция. Лига 1 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Клермон
20
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 26 тур
Клермон
2 : 1
17.03.2024
Гавр
75' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
0 : 0
25.02.2024
Клермон
1' - 46'
31'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ренн
3 : 1
18.02.2024
Клермон
1' - 69'
Франция. Лига 1, 21 тур
Клермон
1 : 1
11.02.2024
Брест
1' - 76'
Франция. Лига 1, 20 тур
Лилль
4 : 0
04.02.2024
Клермон
63' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Клермон
1 : 1
28.01.2024
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Нант
1 : 2
14.01.2024
Клермон
1' - 72'
Франция. Лига 1, 17 тур
Клермон
1 : 3
20.12.2023
Ренн
84' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Марсель
2 : 1
17.12.2023
Клермон
1' - 57'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
3 : 0
03.12.2023
Клермон
1' - 72'
Франция. Лига 1, 8 тур
Монпелье
1 : 1
29.11.2023
Клермон
1' - 64'
7'
90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Клермон
0 : 3
25.11.2023
Ланс
66' - 90'
68'
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 0
05.11.2023
Клермон
1' - 77'
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
1 : 2
22.10.2023
Клермон
1' - 69'
Франция. Лига 1, 7 тур
Клермон
0 : 0
30.09.2023
ПСЖ
1' - 69'
57'
Франция. Лига 1, 6 тур
Гавр
2 : 1
24.09.2023
Клермон
1' - 83'
Франция. Лига 1, 5 тур
Клермон
0 : 1
17.09.2023
Нант
1' - 70'
Франция. Лига 1, 4 тур
Тулуза
2 : 2
03.09.2023
Клермон
1' - 75'
Франция. Лига 1, 3 тур
Клермон
0 : 1
27.08.2023
Метц
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Реймс
2 : 0
20.08.2023
Клермон
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Клермон
2 : 4
13.08.2023
Монако
1' - 80'
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