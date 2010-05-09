Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Грегори Виньяль - статистика

Завершил карьеру
19 июля 1981 (45), Монпелье
#27 | Защитник
182 см | 77 кг
Франция
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
8
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Болтон
2 : 1
09.05.2010
Бирмингем Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
01.05.2010
Бернли
1' - 90'
66'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Астон Вилла
1 : 0
25.04.2010
Бирмингем Сити
1' - 76'
56'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
17.04.2010
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Манчестер Сити
5 : 1
11.04.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
04.04.2010
Ливерпуль
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
27.03.2010
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Сандерленд
3 : 1
20.03.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
27.02.2010
Уиган Атлетик
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Фулхэм
2 : 1
21.02.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Хэм
2 : 0
10.02.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
07.02.2010
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Бирмингем Сити
1 : 1
30.01.2010
Тоттенхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Челси
3 : 0
27.01.2010
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Сток Сити
0 : 1
28.12.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
26.12.2009
Челси
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Эвертон
1 : 1
20.12.2009
Бирмингем Сити
83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бирмингем Сити
2 : 1
15.12.2009
Блэкберн
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
12.12.2009
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Уиган Атлетик
2 : 3
05.12.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Вулверхэмптон
0 : 1
29.11.2009
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
21.11.2009
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ливерпуль
2 : 2
09.11.2009
Бирмингем Сити
68' - 90'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Бирмингем Сити
0 : 0
01.11.2009
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Бирмингем Сити
1 : 2
26.09.2009
Болтон
1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Бирмингем Сити
1 : 0
19.08.2009
Портсмут
1' - 49'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Манчестер Юнайтед
1 : 0
16.08.2009
Бирмингем Сити
1' - 90'
Главные новости
Канчельскис призвал российских футболистов уезжать из России
10:31
3
«Болельщики сильно обидятся»: Генич сказал горькую правду о клубе РПЛ
09:24
1
Ловчев раскрыл свое отношение к алкоголю
09:14
2
Скорая отставка в РПЛ, странный намек Генича, пенсия Ловчева, угроза Роналду и другие новости
00:59
Генич предостерег клуб РПЛ от «очень большой ошибки»
00:30
1
АПЛ. «Челси» Алонсо крупно уступил в дерби (0:3)
00:11
2
Лещенко увидел «абсурдную ситуацию» в российском футболе
Вчера, 22:52
14
Ловчев сообщил, кто открыл ему глаза на российский футбол
Вчера, 22:23
6
Генич намекнул на нечестный характер топ-матча РПЛ
Вчера, 22:07
7
Хави удивил первым своим составом сборной Нидерландов
Вчера, 21:33
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+